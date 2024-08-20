Смартфон среднего класса OnePlus Nord 4 с металлическим корпусом протестировали

В комплекте с глобальной версией OnePlus Nord 4 вы получите только кабель. Отдельно вам придётся докупать зарядку на 100 Вт. До 100% заряжается гаджет всего за 28 минут. Прямо из коробки на экран смартфона наклеена защитная плёнка.

Камер у Nord 4 три. Это основная на 50 МП с оптической стабилизцией, ширик на 8 МП без автофокуса и фронтальная на 16 МП без автофокуса.

Сканер отпечатка пальцев находится слишком низко. Он оптический, и для разблокировки нужно немного подержать палец на экране. Матрица здесь — AMOLED, частота обновления 120 Гц, диагональ экрана 6,7 дюйма.

Максимальная конфигурация у Nord 4 имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3. Результаты его тестирования — ниже.

Нагревается при нагрузке новинка до 39−40 градусов (корпус) и до 44 градусов (экран).

Ёмкость аккумулятора — 5500 мА*ч. Итоговое время работы экрана стало 16 часов 15 минут.

Что касается видеосъёмки, то записывать вы всё сможете в 4К 60 к/с максимум на основную камеру, в 1080p 30 к/с на фронтальную.

Фотографии при хорошем освещении получаются неплохими, с динамическим диапазоном проблем нет. Однако чудес от камеры ждать не стоит. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.