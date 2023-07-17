Смартфон среднего класса с лучшей камерой: сравнение Realme 11 Pro+ и Realme 9 Pro+

Наверняка немало людей сейчас думают о том, чтобы перейти с Realme 9 Pro+ на 11 Pro+. Но стоит ли это делать ради камеры?

Realme 11 Pro+ имеет основную камеру на 200 МП, а 9 Pro+ - на 50 МП. Эксперт сравнил также результаты, полученные с ультраширокоугодьных камер этих устройств.

Днём снимки получаются очень схожими. Но при приближении видно, что 9 Pro+ выдаёт больше деталей в тенях и иногда искажает цвета. В целом цвета на 11 Pro+ кажутся более естественными и менее насыщенными. В целом в этом сценарии себя немного лучше показывает 11 Pro+.

Сверширики на 8 МП в обоих случаях делают тоже похожие фото.

При использовании 200-мегапиксельного режима на 11 Pro+ не справляется намного лучше, чем 9 Pro+ с 50 МП. Более того, всё же младшая модель обходит в этом случае новую.