Смартфон среднего класса с лучшей камерой: сравнение Realme 11 Pro+ и Realme 9 Pro+Какой из них лучше взять?
Ведущий YouTube-канала TecworkZ проверил в фото- и видеосъёмке смартфоны Realme 11 Pro+ и 9 Pro+. Кто же будет победителем?
Наверняка немало людей сейчас думают о том, чтобы перейти с Realme 9 Pro+ на 11 Pro+. Но стоит ли это делать ради камеры?
Realme 11 Pro+ имеет основную камеру на 200 МП, а 9 Pro+ - на 50 МП. Эксперт сравнил также результаты, полученные с ультраширокоугодьных камер этих устройств.
Днём снимки получаются очень схожими. Но при приближении видно, что 9 Pro+ выдаёт больше деталей в тенях и иногда искажает цвета. В целом цвета на 11 Pro+ кажутся более естественными и менее насыщенными. В целом в этом сценарии себя немного лучше показывает 11 Pro+.
Сверширики на 8 МП в обоих случаях делают тоже похожие фото.
При использовании 200-мегапиксельного режима на 11 Pro+ не справляется намного лучше, чем 9 Pro+ с 50 МП. Более того, всё же младшая модель обходит в этом случае новую.
Портретные фото выходят в обоих случаях очень детализированные. Но цвета более приятными получаются на 11 Pro+, а динамический диапазон лучше на 9 Pro+.
В сложных условиях смартфоны справляются со снимками очень хорошо. Однако почему-то 11 Pro+ при недостатке света начинает искажать цвета. То есть в ночное время лучше делает фото всё-таки 9 Pro+.
Фронтальные камеры отличаются разрешением: у 9 Pro+ - 16 МП, у 11 Pro+ - 32 МП. Фото с этих камер получаются разные по контрастности и цветам. Однако в целом снимки выходят очень похожими.
С точки зрения видеосъёмки Realme 9 Pro+ и 11 Pro+ практически ничем не отличаются друг от друга.
Вывод
Улучшений по части камеры у 11 Pro+ оказалось не так уж много. Более того, в некоторых сценариях Realme 9 Pro+ показывает себя даже лучше старшей модели.