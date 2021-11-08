Смартфон Xiaomi 11T оказался в центре загадочной истории

Несколько десятков счастливчиков будут награждены ценными призами из новинок Xiaomi, а главный призер получит в подарок смартфон серии Xiaomi 11T и уникальный суперприз. Победитель сможет прийти в московский магазин Xiaomi Store и в течение тридцати секунд хватать с полок все, что ему приглянется. Вся продукция, которую он сможет унести в руках, и станет его суперпризом. Игра продлится с 8 по 11 ноября, итоги будут подведены 12 ноября. Кстати, к участию допускаются все совершеннолетние граждане России: иногородним будет оплачена поездка и проживание.

Старт продаж Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro в России намечен на 9 ноября. Xiaomi 11T Pro будет доступен в версиях 12 ГБ + 256 ГБ за 59 990 рублей и 8 ГБ + 128 ГБ за 53 990 рублей. Xiaomi 11T – в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44 990 рублей и 8 ГБ +256 ГБ за 49 990 рублей. Покупателям Xiaomi 11T также достанется дополнительный подарок – беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro.