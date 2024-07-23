Смартфон Xiaomi Redmi A3X за 6300 рублей протестировали и вынесли вердикт

Xiaomi Redmi A3X — бюджетная модель. Поэтому на экране у неё нет защитной плёнки, в комплекте нет чехла. Однако есть зарядка на 10 Вт и кабель.

Динамик у смартфона всего один. При этом влагозащита и NFC отсутствуют. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма, разрешением HD и частотой обновления 90 Гц. Отзывчивость у экрана более-менее нормальная.

Работает новинка на процессоре Unisoc Tiger T603. В AnTuTu он набирает всего 150 тысяч баллов. Оперативной памяти у Redmi A3X всего 3 ГБ.