Смартфон Xiaomi Redmi A5 за 5.5 тысяч рублей протестировали

Xiaomi Redmi A5, который тестировал эксперт, был с 3/64 ГБ памяти. В комплекте идёт чехол, зарядка на 15 Вт, кабель. Правда, с завода защитной плёнки на экране нет.

Сканер отпечатков находится в кнопке включения. Также в смартфон можно установить карту памяти.

Работает Redmi A5 на Android 15. Экран у него IPS, диагональ - 6,8", частоту обновления можно поставить 60 или 120 Гц.