Сегодня в 11:38

Смартфон Xiaomi в модификации Mercedes подробно протестировали

О нём рассказали на YouTube-канале «808»

В выпуске на канале «808» на YouTube оценили по основным параметрам новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming AMG Petronas Formula One Team Edition.