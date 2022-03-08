Смартфон Xiaomi в модификации Mercedes подробно протестировали

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Смартфон Xiaomi в модификации Mercedes подробно протестировалиО нём рассказали на YouTube-канале «808»
В выпуске на канале «808» на YouTube оценили по основным параметрам новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50 Gaming AMG Petronas Formula One Team Edition.
Ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов протестировал флагман Xiaomi Redmi K50 Gaming AMG Petronas Formula One Team Edition. В ходе обзора он также проверил работу процессора устройства, камер и т.п.
- Комплектация. Вместе с устройством можно в комплекте идёт прозрачный силиконовый чехол, иголка для открытия лотка SIM-карт, зарядка в 120 Вт.
- Внешний вид. Без чехла аппарат выглядит очень стильно. С чехлом же он похож на обычный смартфон Redmi. Есть здесь также поддержка быстрой зарядки в 120 Вт, то есть до 100 процентов заряжается смартфон всего за 17 минут и почти не нагревается при этом. К сожалению, карты памяти MicroSD устройство не поддерживает.
- «Начинка». Оснащён смартфон мощным процессором Snapdragon 8 Gen1. Также он имеет комплектации с 128/256 ГБ и 8/12 ГБ памяти, установлен на нём Android 12, MIUI 13.
- Экран. Оснащён Xiaomi OLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма. Частота обновления здесь - 120 Гц.
- Камеры. Одна из самых интересных особенностей устройства - встроенная в экран фронтальная камера в 20 МП. Что касается других модулей, то основная камера здесь имеет 64 МП, широкоугольная (120 градусов) - 8 МП, макро - 2 МП. Примеры фото - ниже. Видео снимать можно здесь в 4К 60 к/с. В то же время смартфон в целом нельзя назвать камерофоном.
- Другие особенности. Аккумулятор здесь имеет ёмкость 4700 мА*ч, и это ощущается по весу смартфона.
Источник: 808