Смартфон за 12 тысяч рублей: Samsung Galaxy M12 против Realme C25Y

В целом смартфон Samsung Galaxy M12 отличается от конкурента дисплеем с частотой 90 Гц, возможностью бесконтактной оплаты, лучшей автономностью, портом USB-С. В то же время в тесте Antutu смартфону Realme C25Y удалось набрать больше баллов, чем Samsung, но его процессор при этом склонен к перегреву.