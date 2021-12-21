Смартфон за 12 тысяч рублей: Samsung Galaxy M12 против Realme C25Y

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Смартфон за 12 тысяч рублей: Samsung Galaxy M12 против Realme C25YСравнили устройства в новом выпуске на YouTube-канале «Кибер Ковбой»
Ведущий канала «Кибер Ковбой» на YouTube сопоставил модели Samsung Galaxy M12 и Realme C25Y по основным характеристикам.
Автор сравнил два недорогих смартфона компаний Samsung и Realme. Модели Samsung Galaxy M12 и Realme C25Y оценивались по дизайну и комплектации, характеристикам экрана, производительности, характеристикам связи, параметрам камер, автономности.
- Внешний вид и комплектация. В обоих случаях материал корпуса позволяет носить смартфоны без чехла. С точки зрения дизайна эксперту больше понравился Galaxy M12.
- Дисплей. Размер экрана и у одного, и у другого аппарата одинаковый: это 6,5 дюйма, 720x1600. Используется здесь технология IPS. По частоте обновления дисплея значительное преимущество - у модели Samsung: 90 Гц против 60 Гц.
- Производительность. Realme C25Y работает на Unisoc T610 (4/64 ГБ, 4/128 ГБ), Samsung - на Exynos 850 (4/64 ГБ, 4/128 ГБ). Первый в тесте Antutu получил 223 558 баллов, второй - 123 005 баллов. То есть оба смартфона позволят играть в требовательные проекты лишь на минимальных настройках, при этом время от времени будут заметны просадки кадров.
- Связь. В целом здесь различий между моделями почти нет. При этом у Samsung есть поддержка NFC, а у Realme сканер отпечатка находится на задней панели (у Galaxy M12 он встроен в кнопку разблокировки).
- Камера. У Realme их три (основная, макро, для эффекта боке), у Samsung - четыре (основная, ультраширокоугольная, макро, для портретного режима). Это если не учитывать фронтальный объектив. В плане видео в обоих случаях можно снимать в Full HD 30 к/с, и это будет максимальное разрешение. Изображение в процессе видеосъёмки эксперту больше понравилось на Samsung, поскольку сама картинка на Realme более контрастная. Ещё одно преимущество Samsung - с него можно записывать видео на широкоугольную камеру. Что касается видео на фронтальную камеру, то Galaxy М12 даёт возможность снимать в Full HD 30 к/с, а Realme C25Y - только в 720p 30 к/с. В то же время по цветопередаче даёт результат приятнее на фронталку уже Realme.
- Автономность. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях одинаковая (5000 мА*ч), а вот мощность быстрой зарядки немного отличается (18 Вт у Realme и 15 Вт у Samsung). По результатам теста дольше продержался Galaxy M12 (9 часов против 5 часов 40 минут).
В целом смартфон Samsung Galaxy M12 отличается от конкурента дисплеем с частотой 90 Гц, возможностью бесконтактной оплаты, лучшей автономностью, портом USB-С. В то же время в тесте Antutu смартфону Realme C25Y удалось набрать больше баллов, чем Samsung, но его процессор при этом склонен к перегреву.
Источник: КИБЕР КОВБОЙ