Смартфон за 25 тысяч рублей: Redmi Note 14S сравнили с Samsung A26

Xiaomi Redmi Note 14S полностью выполнен из пластика, а у A26 стеклянная задняя спинка. При этом у Samsung по сравнению с Xiaomi огромные рамки и вырез-"капля" для фронтальной камеры.

Динамик у А26 только один, тогда как у Redmi Note 14S - стерео. Поддерживает Xiaomi также ИК-порт, у него есть разъём для наушников. Ничем из этого не может похвастаться Samsung. Но у него лучше пыле- и влагозащита.

По яркости экраны смартфонов примерно одинаковые. Диагональ почти одна и та же, частота обновления - 120 Гц.

Работает Note 14S на процессоре Helio G99 Ultra, A26 - на Exуnos 1380. По скорости работы лучше будет всё же Samsung.