Смартфон за 25 тысяч рублей: Redmi Note 14S сравнили с Samsung A26
Xiaomi Redmi Note 14S полностью выполнен из пластика, а у A26 стеклянная задняя спинка. При этом у Samsung по сравнению с Xiaomi огромные рамки и вырез-"капля" для фронтальной камеры.
Динамик у А26 только один, тогда как у Redmi Note 14S - стерео. Поддерживает Xiaomi также ИК-порт, у него есть разъём для наушников. Ничем из этого не может похвастаться Samsung. Но у него лучше пыле- и влагозащита.
По яркости экраны смартфонов примерно одинаковые. Диагональ почти одна и та же, частота обновления - 120 Гц.
Работает Note 14S на процессоре Helio G99 Ultra, A26 - на Exуnos 1380. По скорости работы лучше будет всё же Samsung.
Ёмкость аккумулятора в обоих случаях 5000 мА*ч. Вместе с Redmi вы при этом получаете чехол, зарядку на 67 Вт, кабель. В коробке с A26 есть только кабель и документация, помимо самого смартфона. Поддерживает Galaxy A26 зарядку максимум на 25 Вт.
С точки зрения качества снимков всё плюс-минус одинаково, но основной объектив интереснее у А26. С примерами фото вы можете ознакомиться выше. Видео лучше получается тоже на Samsung.
Вывод
На фоне Xiaomi Redmi Note 14S выделяется А26 разве что защитой от влаги и пыли по стандарту IP67. Ещё у Samsung интереснее процессор и камеры. Во всём остальном более выигрышно смотрится 14S.