Смартфон за 40 тысяч рублей: Samsung A55 или Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a лучше лежит в руке по сравнению с Samsung Galaxy A55. Хотя у Nothing необычный дизайн задней панели, а у Samsung — алюминиевая рама премиум-класса. Также у Nothing больше экран и сам по себе он тоньше.

Galaxy A55 работает на процессоре Exynos 1480 (12/256 ГБ), Nothing — Dimensity 7200 Pro (12/256 ГБ). При этом расширить объём памяти с помощью флешки вы сможете лишь у Samsung.

Работают смартфоны почти одинаково быстро, но Nothing — чуть шустрее в повседневных задачах. В играх разницы между устройствами вы практически не заметите. Результаты тестов вы можете увидеть ниже на изображениях.