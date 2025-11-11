Смартфоны Infinix и Tecno за 20 тысяч рублей сравнили: какой лучше?

Infinix Note 50 внешне смотрится, да и ощущается более премиально, чем Tecno Camon 40. Последний сделан полностью из пластика, тогда как у Infinix металлическая рамка.

Аккумулятор у обоих смартфонов на 5200 мА*ч с поддержкой зарядки на 45 Вт. При этом у Infinix есть ещё и поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт.

По части "железа" у аппаратов паритет. Объём памяти - 8/256 ГБ в обоих случаях.