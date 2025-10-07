Смартфоны с большими аккумуляторами Tecno Pova 7 и Realme P3 Ultra сравнили

Realme P3 - это брат-близнец Realme 14 5G, но без оптической стабилизации на основной камере. Материалы корпуса у P3 простые: это пластик. Из плюсов смартфона - батарея на 6000 мА*ч, быстрая зарядка на 45 Вт, защита от воды и пыли по стандарту IP69.

Tecno Pova 7 смотрится более солидно. Из фишек этого устройства - глифы на задней панели. Аккумулятор у него тоже на 6000 мА*ч.

Экраны различаются у смартфонов кардинально. У Realmе он плоский с матрицей AMOLED, диагональю 6,67", 120 Гц. При этом у него проблемы с ШИМом на средней и низкой яркости. Tecno предлагает IPS-дисплей с диагональю 6,78", 144 Гц.

Процессор у Realme более современный, поэтому он набирает больше баллов в тестах. С результатами вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.