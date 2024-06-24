Смартфоны с мощными процессорами Poco F6 и Vivo iQOO Neo 9 сравнили

У IQOO Neo 9 блок питания в комплекте лучше: на 120 Вт против 90 Вт у Poco F6. Также в обоих случаях идут кабели и чехлы. Оба смартфона сделаны из пластика,

IQOO запустился быстрее, чем Poco. И это ожидаемо. Частота обновления экрана у первого 144 Гц, у второго — 120 Гц.

Процессор у Vivo — Snapdragon 8s Gen 3, у IQOO — Snapdragon 8 Gen 2. Чуть больше в AnTuTu набирает баллов последний. Да и в целом немного перспективнее будет именно он.