Смартфоны Samsung, Tecno, Infinix, Vivo и Nothing сравнили по автономности

В одном из выпусков на YouTube блогер Павел Хмурчик протестировал автономность сразу пяти смартфонов. Это Samsung A55, iQOO Neo 9, Nothing Phone (2a), Infinix Zero 30, Tecno Pova 6 Pro.

Он запускал на устройствах YouTube, проверял их под нагрузкой, снимал видео на основную камеру, на фронтальную, открывал TikTok, троттлинг-тест.