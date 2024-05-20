Смартфоны Samsung, Tecno, Infinix, Vivo и Nothing сравнили по автономности

Опубликовано 20 мая 2024, 18:45
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Смартфоны Samsung, Tecno, Infinix, Vivo и Nothing сравнили по автономностиКакой из них «живёт» дольше?
Ведущий YouTube-канала «Павел Хмурчик» провёл эксперимент и выяснил, какой из смартфонов работает дольше всех под нагрузкой: Samsung Galaxy A55, IQOO Neo 9, Nothing Phone (2a), Tecno Pova 6 Pro или Infinix Zero 30.
В одном из выпусков на YouTube блогер Павел Хмурчик протестировал автономность сразу пяти смартфонов. Это Samsung A55, iQOO Neo 9, Nothing Phone (2a), Infinix Zero 30, Tecno Pova 6 Pro.
Он запускал на устройствах YouTube, проверял их под нагрузкой, снимал видео на основную камеру, на фронтальную, открывал TikTok, троттлинг-тест.
Выводы
Самым первым из всех смартфонов отключился iQOO Neo 9. Он смог проработать 7 часов 35 минут. За ним с разницей в пару секунд шли Infinix Zero 30 и Nothing Phone (2a), потом Samsung Galaxy A55. Дольше всех проработал Tecno Pova 6 Pro: 11 часов 7 минут.
Источник: Павел Хмурчик
Автор:Валерия Филимонова