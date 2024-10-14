Смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme и HONOR за 50−70 тысяч рублей сравнили по качеству камер

Из всех смартфонов на фронтальную камеру может записывать видео в 4К 60 к/с только Samsung Galaxy S24 FE. Остальные же — Honor 200 Pro, Realme GT 6 и Xiaomi 14T Pro записывают ролики максимум в 4К 30 к/с.

Основная камера у всех моделей пишет видео в 4К 60 к/с. При этом самые бледные изображения получаются на Honor и Xiaomi, а самое яркое — на Realme. Не очень хорошо работает стабилизация на Realme и Honor.

Вечером и ночью лучше остальных со съёмкой видео справляется Samsung. Ультраширик в таких условиях хуже всего работает на Realme и Honor.

По съёмке видео с концерта хуже всех был Realme. При этом звук совсем плохо записывался у Honor.