Смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme и HONOR за 50−70 тысяч рублей сравнили по качеству камер

Смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme и HONOR за 50−70 тысяч рублей сравнили по качеству камерSamsung Galaxy S24 FE против Xiaomi 14T Pro, Realme GT 6 и HONOR 200 Pro
Из всех смартфонов на фронтальную камеру может записывать видео в 4К 60 к/с только Samsung Galaxy S24 FE. Остальные же — Honor 200 Pro, Realme GT 6 и Xiaomi 14T Pro записывают ролики максимум в 4К 30 к/с.
Основная камера у всех моделей пишет видео в 4К 60 к/с. При этом самые бледные изображения получаются на Honor и Xiaomi, а самое яркое — на Realme. Не очень хорошо работает стабилизация на Realme и Honor.
Вечером и ночью лучше остальных со съёмкой видео справляется Samsung. Ультраширик в таких условиях хуже всего работает на Realme и Honor.
По съёмке видео с концерта хуже всех был Realme. При этом звук совсем плохо записывался у Honor.
Что касается фотографий, то на Galaxy S24 FE иногда появляется очень много шумов, даже днём. При этом на Honor часто выходят снимки довольно яркими и контрастными по сравнению с остальными смартфонами. Особенно заметно это на портретных фото. Но деталей HONOR 200 Pro днём не хватает, а вот ночью наоборот: снимки получаются более чёткими по сравнению с остальными.
Примеры фото — выше.
Вывод
Выбрать победителя среди Samsung Galaxy S24 FE, Xiaomi 14T Pro, Realme GT 6 и HONOR 200 Pro сложно, потому что днём и вечером/ночью они делают разные по качеству фото. То есть снимают всё же нестабильно: в разных условиях — по-разному. В дневное время себя хорошо показывал Realme, Xiaomi — так себе, Honor и Samsung — средне. При этом в ночные часы Honor стал выдавать гораздо более крутые снимки, Samsung фотографировал по-прежнему средне, как и Xiaomi, а Realme стал хуже.