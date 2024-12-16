Смартфоны среднего класса HONOR 200 и Tecno Camon 30 Pro 5G сравнили

Дисплей у HONOR 200 и Tecno Camon 30 Pro 5G имеет диагональ 6,78″. Однако с точки зрения разрешения и яркости экран у Honor лучше. При этом у Tecno частота обновления 144 Гц, тогда как у Honor — 120 Гц.

Аккумулятор у Honor 200 тоже больше, чем у Tecno, как и мощность зарядки. Он поддерживает блок питания на 100 Вт, а батарея в нём стоит на 5200 мАч. У Camon 30 Pro 5G аккумулятор на 5000 мАч и зарядка на 70 Вт. Беспроводную зарядку оба устройства не поддерживают. При этом у Honor около 9 часов работы дисплея (хватает на два дня), а у Tecno — 7,5 часов (его хватит на полтора дня).

Honor 200 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а Camon 30 Pro 5G — на Dimensity 8200 Ultimate. Результаты тестирования смартфонов — ниже.