Смартфоны среднего класса HONOR 200 и Tecno Camon 30 Pro 5G сравнили

Смартфоны среднего класса HONOR 200 и Tecno Camon 30 Pro 5G сравнилиБольше преимуществ по камере всё же у Honor
Дисплей у HONOR 200 и Tecno Camon 30 Pro 5G имеет диагональ 6,78″. Однако с точки зрения разрешения и яркости экран у Honor лучше. При этом у Tecno частота обновления 144 Гц, тогда как у Honor — 120 Гц.
Аккумулятор у Honor 200 тоже больше, чем у Tecno, как и мощность зарядки. Он поддерживает блок питания на 100 Вт, а батарея в нём стоит на 5200 мАч. У Camon 30 Pro 5G аккумулятор на 5000 мАч и зарядка на 70 Вт. Беспроводную зарядку оба устройства не поддерживают. При этом у Honor около 9 часов работы дисплея (хватает на два дня), а у Tecno — 7,5 часов (его хватит на полтора дня).
Honor 200 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а Camon 30 Pro 5G — на Dimensity 8200 Ultimate. Результаты тестирования смартфонов — ниже.
Динамики гораздо громче звучат у Honor 200 по сравнению с Camon 30 Pro 5G.
С точки зрения фото на основной модуль разница видна в цветопередаче. На Honor снимки выходят более яркие и жизнерадостные, а на Tecno более спокойные. Если говорить о фронтальной камере, то более детализированные фотографии получаются на Honor. Ширик же лучше на Tecno.
Видео Tecno умеет записывать в 4К 60 к/с на основной и фронтальный модуль, а Honor — только в 4К 30 к/с. По качеству записи смартфоны похожи, на стабилизация лучше работает на Honor 200.
Вывод
HONOR 200 и Tecno Camon 30 Pro 5G — отличные смартфоны среднего класса для любителей фотографии. По своим возможностям они похожи, но на Honor стоит хороший телефотообъектив с оптическим увеличением, возможность переключаться на все модули во время видеозаписи, крутые фильтры, лучшая стабилизация. При этом Tecno позволяет вести съёмку максимум в 4К 60 к/с, а не в 4К 30 к/с, как Honor, причём по качеству видео получаются хуже.