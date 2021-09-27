Смартфоны среднего класса Samsung, Realme, Google Pixel и OnePlus сравнили по качеству камер

В рамках обзора Фил проверил работу камер при съёмке в различных условиях. Например, при недостаточном освещении, в помещении и т. п. В тесте приняли участие четыре модели известных производителей смартфонов: Samsung Galaxy A52, Google Pixel 4A 5G, OnePlus Nord 2 и Realme GT.

Сначала тестировались камеры в видеосъёмке. Фронтальная камера у Realme выдавала слишком тёмное изображение, но задний фон при этом был без засветов. Слегка блеклая картинка также на A52, как отметил ведущий. Самый широкий угол съёмки у фронталки - на OnePlus и Realme, а вот на Pixel лицо почти не влезало в кадр, даже когда телефон держали на вытянутой руке. Стабилизация у всех работает не очень хорошо, а на Pixel видны ещё и шумы.

В Full HD 30 к/с самое бледное изображение - на Samsung, а остальные смартфоны выдают примерно одинаковую насыщенную картинку. Стабилизация в этом режиме съёмки хуже всего оказалась на продукте Google.

Видео на широкоугольную камеру без дрожания получается только на Realme. На остальных смартфонах стабилизация изображения работает не очень хорошо.

В разрешении 4К у Samsung получаются всё такие же неяркие цвета, как и в остальных режимах видеосъёмки. Стабилизация на всех моделях, кроме Pixel, есть, но на смартфоне компании Google оптическая стабилизация слабая - для съёмки нужно включать цифровую.

При съёмке в темноте камеры OnePlus и Pixel дают очень много шумов. И в целом в таких условиях хуже, по мнению специалиста, справился телефон Google.

В помещении при электрическом свете по цветопередаче лидируют Pixel и OnePlus. А вот по детализации вперёд вырывается уже Realme. На Samsung же сильно видны засветы при наведении камеры на лампы.

В целом определить лучший смартфон в плане съёмки видео у Фила не получилось. Samsung по функциональности показывал вполне неплохие результаты, однако цвета у него крайне блеклые по сравнению с другими моделями и в 4К снимать он может только при 30 к/с. У аппарата Pixel плохая оптическая стабилизация и маленький угол обзора. На Realme и OnePlus видео получаются средние.