Смартфоны среднего класса Samsung, Realme, Google Pixel и OnePlus сравнили по качеству камер

Смартфоны среднего класса Samsung, Realme, Google Pixel и OnePlus сравнили по качеству камерКамера Pixel 4A 5G стабильно показывала вполне неплохие результаты в фото
В рамках обзора Фил проверил работу камер при съёмке в различных условиях. Например, при недостаточном освещении, в помещении и т. п. В тесте приняли участие четыре модели известных производителей смартфонов: Samsung Galaxy A52, Google Pixel 4A 5G, OnePlus Nord 2 и Realme GT.
Сначала тестировались камеры в видеосъёмке. Фронтальная камера у Realme выдавала слишком тёмное изображение, но задний фон при этом был без засветов. Слегка блеклая картинка также на A52, как отметил ведущий. Самый широкий угол съёмки у фронталки - на OnePlus и Realme, а вот на Pixel лицо почти не влезало в кадр, даже когда телефон держали на вытянутой руке. Стабилизация у всех работает не очень хорошо, а на Pixel видны ещё и шумы.
В Full HD 30 к/с самое бледное изображение - на Samsung, а остальные смартфоны выдают примерно одинаковую насыщенную картинку. Стабилизация в этом режиме съёмки хуже всего оказалась на продукте Google.
Видео на широкоугольную камеру без дрожания получается только на Realme. На остальных смартфонах стабилизация изображения работает не очень хорошо.
В разрешении 4К у Samsung получаются всё такие же неяркие цвета, как и в остальных режимах видеосъёмки. Стабилизация на всех моделях, кроме Pixel, есть, но на смартфоне компании Google оптическая стабилизация слабая - для съёмки нужно включать цифровую.
При съёмке в темноте камеры OnePlus и Pixel дают очень много шумов. И в целом в таких условиях хуже, по мнению специалиста, справился телефон Google.
В помещении при электрическом свете по цветопередаче лидируют Pixel и OnePlus. А вот по детализации вперёд вырывается уже Realme. На Samsung же сильно видны засветы при наведении камеры на лампы.
В целом определить лучший смартфон в плане съёмки видео у Фила не получилось. Samsung по функциональности показывал вполне неплохие результаты, однако цвета у него крайне блеклые по сравнению с другими моделями и в 4К снимать он может только при 30 к/с. У аппарата Pixel плохая оптическая стабилизация и маленький угол обзора. На Realme и OnePlus видео получаются средние.
Далее ведущий перешёл к рассмотрению фотографий. Наиболее бледные фото днём получались на Galaxy A52, а вот Realme, наоборот, радовал насыщенными цветами. По детализации в портретных фото лучше показывали себя Pixel и Samsung.
При искусственном свете в помещении баланс белого нарушен оказался у Galaxy A52 и Nord 2. А вот с деталями справился лучше всего Samsung. Портретная фотография в кафе хуже всего вышла по цветам на Realme: оттенки получились неестественно яркие.
Портретные фотографии слабее всего делает, как отметил ведущий, OnePlus Nord 2. А вот выбрать лидера среди остальных оказалось непросто: камеры Pixel, Realme и Samsung примерно одинаково хорошо справлялись в целом.
Самые тёмные дневные снимки в пасмурную погоду получались у Samsung. А детали на фотографиях всех моделей смартфонов были видны вполне хорошо. Если обобщать, то Pixel однозначно здесь выдаёт неплохие фото, как и Nord 2, Realme "вытягивает" некоторые снимки благодаря насыщенным цветам, а вот у Samsung по цветопередаче изображения не такие интересные, хотя детализация на хорошем уровне.
Ночью все смартфоны делают очень похожие по качеству снимки. Однако мелкие недочёты в виде засветов, нечётко прорисованных деталей всё равно встречаются. Также у всех разная картинка получается по цветопередаче: самые бледные фото - на OnePlus, а на остальных - в зависимости от объекта и от освещения. При этом если при съёмке на основную камеру Realme выдаёт обычно самые качественные снимки, то после переключения на широкоугольный объектив на фото появляются засветы и детализация тоже снижается. Однако, по словам Фила, как и до этого, OnePlus Nord 2 делает самые плохие фотографии в сложных условиях. А выигрывает по всем параметрам в целом здесь Pixel.
Последнее - селфи-фотографии. Pixel в этом случае днём выдаёт излишне контрастные снимки и не очень хорошо обрезает детали в портретном режиме. В то же время вечером подобные фото лучше делать на Samsung или Realme.
По итогам обзора худшим по качеству снимков оказался OnePlus Nord 2, а наиболее стабильно при разных условиях работал Google Pixel 4A 5G. Однако ведущий подчеркнул, что камера - это, пожалуй, единственное, что выделяет продукт Google среди остальных протестированных смартфонов: по всем остальным параметрам он не превосходит их.