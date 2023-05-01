Смартфоны среднего класса Xiaomi и OnePlus сравнили по скорости работы и производительности

Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил два смартфона средней ценовой категории: Xiaomi Poco X5 Pro и OnePlus Nord CE 3 Lite. Кто из них будет работать быстрее и в целом мощнее?

Poco X5 Pro оснащён процессором Snapdragon 778G, а OnePlus Nord CE 3 Lite - Snapdragon 695. По идее Poco должен работать быстрее, чем OnePlus, но что на деле?

Asphalt 9 запустилась быстрее на Poco. То же самое было с Call of Duty. А вот, например, Play Store и Spotify чуть быстрее загрузились на OnePlus.