Смартфоны среднего класса Xiaomi и OnePlus сравнили по скорости работы и производительности

Смартфоны среднего класса Xiaomi и OnePlus сравнили по скорости работы и производительностиРечь идёт о OnePlus Nord CE 3 Lite и Poco X5 Pro
Эксперт YouTube-канала Techniqued выяснил, какой смартфон мощнее и быстрее: Xiaomi Poco X5 Pro или OnePlus Nord CE 3 Lite.
Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил два смартфона средней ценовой категории: Xiaomi Poco X5 Pro и OnePlus Nord CE 3 Lite. Кто из них будет работать быстрее и в целом мощнее?
Poco X5 Pro оснащён процессором Snapdragon 778G, а OnePlus Nord CE 3 Lite - Snapdragon 695. По идее Poco должен работать быстрее, чем OnePlus, но что на деле?
Asphalt 9 запустилась быстрее на Poco. То же самое было с Call of Duty. А вот, например, Play Store и Spotify чуть быстрее загрузились на OnePlus.
В целом игры быстрее загружаются на Poco, в то время как некоторые системные и обычные приложения - на OnePlus.
По части производительности в бенчмарках лучшие результаты показывал Poco X5 Pro со Snapdragon 778G (515 тысяч баллов по сравнению с 407 тысячами в AnTuTu). Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Оба смартфона - это очень хорошие устройства в плане производительности. Но если вы любите мобильные игры, то вам лучше взять Poco X5 Pro. В то же время он работает ещё на Android 12, тогда как OnePlus Nord CE 3 Lite - уже на Android 13.