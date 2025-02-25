Смартфоны среднего класса Xiaomi, Realme и Samsung подробно сравнили

Samsung A55 — смартфон с премиальным корпусом. Правда, у него также большие рамки. В целом это очень хорошее устройство по камерам и автономности.

У Redmi 13 Pro+ и 14 Pro+ комплектация одинаковая. Это зарядка на 120 Вт, чехол, плёнка сразу на дисплее, кабель, скрепка. С лицевой стороны выглядят устройства идентично. Характеристики экрана у них тоже одинаковые. При этом 14 Pro+ работает на Snapdragon 7s Gen 3, а 13 Pro+ - на Dimensity 7200 Ultra. По производительности, автономности, камерам эти модели друг от друга тоже не отличаются ничем.