Смартфоны среднего класса Xiaomi, Realme и Samsung подробно сравнили

Смартфоны среднего класса Xiaomi, Realme и Samsung подробно сравнилиRedmi Note 14 Pro+ оказался дороже, но не лучше прошлогоднего 13 Pro+
Samsung A55 — смартфон с премиальным корпусом. Правда, у него также большие рамки. В целом это очень хорошее устройство по камерам и автономности.
У Redmi 13 Pro+ и 14 Pro+ комплектация одинаковая. Это зарядка на 120 Вт, чехол, плёнка сразу на дисплее, кабель, скрепка. С лицевой стороны выглядят устройства идентично. Характеристики экрана у них тоже одинаковые. При этом 14 Pro+ работает на Snapdragon 7s Gen 3, а 13 Pro+ - на Dimensity 7200 Ultra. По производительности, автономности, камерам эти модели друг от друга тоже не отличаются ничем.
Realme 12 Pro+ с точки зрения производительности аналогичен Redmi. При этом основная камера у него всё же попроще. То же самое касается автономности.
В AnTuTu A55 набирает те же 700 тысяч баллов, что и остальные смартфоны, но ощущается в руке он по-другому. Дисплей здесь при этом плоский, но с большими рамками. Ещё одно достоинство этой модели — близкая по качеству к Redmi 13 Pro+ и 14 Pro+ основная камера. При этом дополнительные камеры у Samsung лучше: ширик на 12 МП и макро на 5 МП.