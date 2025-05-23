Смартфоны среднего класса Xiaomi, Realme, Samsung и Honor сравнили по автономности

Смартфоны среднего класса Xiaomi, Realme, Samsung и Honor сравнили по автономностиТест длился 14 часов
Самые популярные смартфоны среднего класса "прогнали" по типичным ежедневным сценариям использования. Это горизонтальное видео, скроллинг, листание ленты новостей или чтение, короткие вертикальные видео, игры, съёмка на камеру.
Всего длилось тестирование чуть больше 14 часов.
Полученные результаты - ниже.
Вывод
По итогам эксперимента дольше всех продержался Realme 14 Pro: 14 часов 5 минут. На втором месте оказался Honor X9C с 13 часами 50 минутами, на третьем - Realme 14 Pro Plus с 12 часами 20 минутами. Чуть меньше прожили Samsung A56 (12 часов 7 минут) и Poco X7 Pro (12 часов 4 минуты). Худшими в этом тесте оказались Poco X7 (11 часов 36 минут) и Redmi Note 14 Pro Plus (11 часов 14 минут).
Ознакомиться с ёмкостью аккумуляторов и мощностью зарядок у этих моделей вы можете на фото выше.