Смартфоны среднего класса Xiaomi, Realme, Samsung и Honor сравнили по автономности

Вывод

По итогам эксперимента дольше всех продержался Realme 14 Pro: 14 часов 5 минут. На втором месте оказался Honor X9C с 13 часами 50 минутами, на третьем - Realme 14 Pro Plus с 12 часами 20 минутами. Чуть меньше прожили Samsung A56 (12 часов 7 минут) и Poco X7 Pro (12 часов 4 минуты). Худшими в этом тесте оказались Poco X7 (11 часов 36 минут) и Redmi Note 14 Pro Plus (11 часов 14 минут).

Ознакомиться с ёмкостью аккумуляторов и мощностью зарядок у этих моделей вы можете на фото выше.