Телефоны
Опубликовано 19 сентября 2024, 21:45
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Смартфоны среднего уровня OnePlus Nord 4, HONOR 200 и Motorola Edge 50 Pro сравнили по камерам

Лучше остальных оказался HONOR
Эксперт YouTube-канала Dariusz Tech проверил возможности фото- и видеосъёмки сразу у трёх смартфонов. Это модели таких производителей, как Motorola, OnePlus, HONOR.
Смартфоны среднего уровня OnePlus Nord 4, HONOR 200 и Motorola Edge 50 Pro сравнили по камерам
© Dariusz Tech

На фронтальную камеру OnePlus Nord 4 можно записывать видео максимум в 1080p 30 к/с, но в портретном режиме. Остальные смартфоны не имеют портретного режима видеосъёмки, но могут снимать ролики на селфи-камеру в 4К 30 к/с.

Стабилизация при съёмке на основной объектив в 4К 30 к/с работает хуже всего у Moto.

У OnePlus 20-кратный максимальный зум, у Motorola - 30-кратный, у HONOR - 50-кратный.

Также OnePlus Nord 4 - это единственное устройство, которое поддерживает съёмку видео в 4К 60 к/с.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Dariusz Tech

Вывод

Победителем по итогам теста стал Honor 200, который набрал 41 балл. За ним шёл OnePlus Nord 4 с 36 очками, а смартфон Moto Edge 50 Pro занял последнее место и всего получил 34 балла. Подробнее о баллах вы можете узнать на одном из изображений выше.