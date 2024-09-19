Смартфоны среднего уровня OnePlus Nord 4, HONOR 200 и Motorola Edge 50 Pro сравнили по камерам

На фронтальную камеру OnePlus Nord 4 можно записывать видео максимум в 1080p 30 к/с, но в портретном режиме. Остальные смартфоны не имеют портретного режима видеосъёмки, но могут снимать ролики на селфи-камеру в 4К 30 к/с.

Стабилизация при съёмке на основной объектив в 4К 30 к/с работает хуже всего у Moto.

У OnePlus 20-кратный максимальный зум, у Motorola - 30-кратный, у HONOR - 50-кратный.

Также OnePlus Nord 4 - это единственное устройство, которое поддерживает съёмку видео в 4К 60 к/с.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.