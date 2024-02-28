Смартфоны Tecno и Infinix на одинаковом процессоре сравнили по скорости работы

Опубликовано 28 февраля 2024, 02:15
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Смартфоны Tecno и Infinix на одинаковом процессоре сравнили по скорости работыКто быстрее: Tecno Spark 20 Pro Plus или Infinix Zero 30
На YouTube-канале Tech Reason узнали, какой телефон на Helio 99G работает быстрее: Infinix Zero 30 или Tecno Spark 20 Pro Plus.
Из двух смартфонов запустился быстрее Infinix Zero 30. Однако разница составила всего 1 секунду.
Набиратель номера тоже чуть быстрее открылся на Infinix, а вот «Настройки» открылись одновременно.
По скорости открытия приложения Amazon вновь лидировал Infinix. Игра Candy Crush Saga загрузилась на обоих телефонах одновременно. То же самое было в Pin Out, Subway Surfers. Как ни странно, Temple Run 2 быстрее открылся на Tecno.
Вывод
В целом разница по скорости открытия приложений и игр составляет между Tecno Spark 20 Pro Plus и Infinix Zero 30 полсекунды или секунду максимум. Системные же приложения вообще на обоих телефонах открываются одновременно.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия Филимонова