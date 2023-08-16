Смартфоны Tecno и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работы

Игры запускались на аппаратах с очень похожей скоростью. Это касается и Candy Crush, и Subway Surfers, и Temple Run 2.

Камера вместе с тем немного быстрее запускается на Camon 20 Pro.

Вывод

Оба смартфона - Tecno Camon 20 и Infinix Note 30 - работают с примерно одинаковой скоростью. Особенно заметно это при загрузке игр.