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18:02, 16 августа 2023
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Смартфоны Tecno и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работы

Будет ли какой-то из них быстрее?

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт протестировал Tecno Camon 20 и Infinix Note 30 по скорости запуска приложений и игр. Оба телефона оснащены процессором MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти.

Из двух устройств чуть быстрее запустился Tecno Camon 20. Разница составила примерно полсекунды.

Настройки и набиратель номера открылись на смартфонах с примерно одинаковой скоростью. В то же время приложение Amazon немного быстрее загрузилось на Infinix Note 30.

Смартфоны Tecno и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работы
© Tech Reason

Игры запускались на аппаратах с очень похожей скоростью. Это касается и Candy Crush, и Subway Surfers, и Temple Run 2.

Камера вместе с тем немного быстрее запускается на Camon 20 Pro.

Вывод

Оба смартфона - Tecno Camon 20 и Infinix Note 30 - работают с примерно одинаковой скоростью. Особенно заметно это при загрузке игр.

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