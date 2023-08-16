Смартфоны Tecno и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работы

Смартфоны Tecno и Infinix с одинаковыми процессорами сравнили по скорости работыБудет ли какой-то из них быстрее?
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт протестировал Tecno Camon 20 и Infinix Note 30 по скорости запуска приложений и игр. Оба телефона оснащены процессором MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти.
Из двух устройств чуть быстрее запустился Tecno Camon 20. Разница составила примерно полсекунды.
Настройки и набиратель номера открылись на смартфонах с примерно одинаковой скоростью. В то же время приложение Amazon немного быстрее загрузилось на Infinix Note 30.
Игры запускались на аппаратах с очень похожей скоростью. Это касается и Candy Crush, и Subway Surfers, и Temple Run 2.
Камера вместе с тем немного быстрее запускается на Camon 20 Pro.
Вывод
Оба смартфона - Tecno Camon 20 и Infinix Note 30 - работают с примерно одинаковой скоростью. Особенно заметно это при загрузке игр.