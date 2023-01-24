Смартфоны Tecno и Vivo на одинаковых процессорах сравнили по скорости работы

Смартфоны Tecno и Vivo на одинаковых процессорах сравнили по скорости работыРаботают они на MediaTek Helio G96
В выпуске на YouTube-канале TechReason узнали, какой из смартфонов на процессоре MediaTek Helio G96 быстрее загружает различные приложения и игры: Tecno Camon 19 Pro или Vivo V23e.
Фото: TechReason
Ведущий канала TechReason в выпуске на YouTube протестировал производительность процессора MediaTek Helio G96, который установлен на двух разных смартфонах: Vivo V23e и Tecno Camon 19 Pro. Оба устройства имеют также 8 ГБ оперативной памяти.
Быстрее запуститься смог из двух смартфонов Tecno Camon 19 Pro. Причём разница в скорости загрузки составляла целых 5-6 секунд.
Приложение для набора номера, настройки, Amazon, Spotify и многие другие приложения запускались быстрее на Tecno. Но, допустим, Snapchat загружался быстрее уже на Vivo.
TechReason
В играх эта тенденция чаще всего сохранялась. Хотя Candy Crush, например, загрузилась быстрее на Vivo. Запускались и такие игры, как Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2.
Вывод
Как видно из результатов тестирования, и в системных приложениях, и в играх работает быстрее смартфон Tecno Camon 19 Pro. Причём разница в скорости между ним и Vivo V23e обычно довольно заметная.