Смартфоны Tecno и Vivo на одинаковых процессорах сравнили по скорости работы

Ведущий канала TechReason в выпуске на YouTube протестировал производительность процессора MediaTek Helio G96, который установлен на двух разных смартфонах: Vivo V23e и Tecno Camon 19 Pro. Оба устройства имеют также 8 ГБ оперативной памяти.

Быстрее запуститься смог из двух смартфонов Tecno Camon 19 Pro. Причём разница в скорости загрузки составляла целых 5-6 секунд.

Приложение для набора номера, настройки, Amazon, Spotify и многие другие приложения запускались быстрее на Tecno. Но, допустим, Snapchat загружался быстрее уже на Vivo.