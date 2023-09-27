Смартфоны Tecno, Samsung и Xiaomi сравнили по скорости зарядки аккумулятора

14:21, 27 сентября 2023
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Смартфоны Tecno, Samsung и Xiaomi сравнили по скорости зарядки аккумулятораКто быстрее: Tecno Camon 20 Pro, Redmi Note 12S или Galaxy A24
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason три популярных смартфона протестировали по скорости зарядки от «родного» блока питания.
Tecno Camon 20 Pro имеет батарею ёмкостью 5000 мА*ч, а также поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. У Samsung Galaxy A24 аккумулятор того же объёма, но максимальная мощность зарядки для этого смартфона - 25 Вт. К тому же её нет в комплекте. Наконец, Xiaomi Redmi Note 12S поставляется с таким же аккумулятором, но с зарядкой тоже на 33 Вт.
Вывод
Быстрее остальных - за 1 час 12 минут - зарядился Xiaomi Redmi Note 12S. У Camon 20 Pro на это ушло 1 час 32 минуты, у Galaxy A24 - 1 час 57 минут.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: