Смартфоны Tecno, Samsung и Xiaomi сравнили по скорости зарядки аккумулятора

Tecno Camon 20 Pro имеет батарею ёмкостью 5000 мА*ч, а также поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. У Samsung Galaxy A24 аккумулятор того же объёма, но максимальная мощность зарядки для этого смартфона - 25 Вт. К тому же её нет в комплекте. Наконец, Xiaomi Redmi Note 12S поставляется с таким же аккумулятором, но с зарядкой тоже на 33 Вт.