Смартфоны Xiaomi и Poco за 30 тысяч рублей сравнили и назвали отличия

Смартфоны Xiaomi и Poco за 30 тысяч рублей сравнили и назвали отличияRedmi Note 14 Pro+ оказался хуже почти во всём
В комплекте у Redmi Note 14 Pro+ и Poco X7 Pro есть зарядки. Но у первого — на 120 Вт, а у второго — на 90 Вт. Также в обоих случаях на экран сразу наклеена плёнка и есть чехол.
Немного быстрее запустился из двух устройств Poco. При этом из коробки Redmi идёт с Android 14 и более старой прошивкой, а Poco — с Android 15 и новой версией прошивки.
Дисплеи по большей части одинаковые. Разве что у Xiaomi чуть поярче. При этом сам по себе экран у Note 14 Pro+ с закруглёнными углами, а у Poco X7 Pro с плоскими.
Poco X7 Pro работает на процессоре Dimensity 8400 Ultra, Redmi Note 14 Pro+ - на Snapdragon 7S Gen 3. При этом намного мощнее и быстрее всё же Poco. Результаты тестирования смартфонов — ниже.
Poco видео может записывать максимум в 4К 60 к/с, а Xiaomi — в 4К 30 к/с. При этом разрешение при съёмке на фронтальную камеру в обоих случаях Full HD, но у Redmi Note 14 Pro+ это 30 к/с, а у X7 Pro — 60 к/с.
Фотографии на тот и на другой смартфон делают примерно одинаковые по качеству. Разве что на основную камеру снимки получаются чуть чётче у Xiaomi. Примеры фото — выше.
Ёмкость аккумулятора у Redmi — 5110 мАч, у Poco — 6000 мАч.
Вывод
Poco X7 Pro практически во всём превосходит Redmi Note 14 Pro+. Он практичнее, у него плоский экран, хорошая комплектация. Да, у него меньше мощность зарядки, но больше батарея.