Смартфоны Xiaomi и Poco за 30 тысяч рублей сравнили и назвали отличия

В комплекте у Redmi Note 14 Pro+ и Poco X7 Pro есть зарядки. Но у первого — на 120 Вт, а у второго — на 90 Вт. Также в обоих случаях на экран сразу наклеена плёнка и есть чехол.

Немного быстрее запустился из двух устройств Poco. При этом из коробки Redmi идёт с Android 14 и более старой прошивкой, а Poco — с Android 15 и новой версией прошивки.

Дисплеи по большей части одинаковые. Разве что у Xiaomi чуть поярче. При этом сам по себе экран у Note 14 Pro+ с закруглёнными углами, а у Poco X7 Pro с плоскими.

Poco X7 Pro работает на процессоре Dimensity 8400 Ultra, Redmi Note 14 Pro+ - на Snapdragon 7S Gen 3. При этом намного мощнее и быстрее всё же Poco. Результаты тестирования смартфонов — ниже.