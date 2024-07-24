Смартфоны Xiaomi и Realme на одинаковом процессоре сравнили по скорости работы

Опубликовано 24 июля 2024, 11:15
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Смартфоны Xiaomi и Realme на одинаковом процессоре сравнили по скорости работыБудет ли кто-то быстрее?
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт выяснил, насколько быстро открывают разные приложения и игры Realme 12 и XIaomi Redmi Note 13.
Realme 12 и XIaomi Redmi Note 13 работают на процессоре Snapdragon 685 с 8 ГБ оперативной памяти. Запустились они практически одновременно.
Realme намного быстрее открывает настройки, чем Xiaomi. При этом набиратель номера на них запустился одновременно.
Что касается игры, то Candy Crush открылась одновременно на обоих устройствах. Pin Out — чуть быстрее на Redmi, Subway Surfers — на Realme, Temple Run 2 — одновременно, PUBG — на быстрее на Xiaomi.
Вывод
В целом XIaomi Redmi Note 13 работает немного быстрее, чем Realme 12. Это касается и игр, где разница может составлять 2 секунды.
Источник: Tech Reason
Автор:Валерия Филимонова