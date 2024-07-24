Смартфоны Xiaomi и Realme на одинаковом процессоре сравнили по скорости работы

Что касается игры, то Candy Crush открылась одновременно на обоих устройствах. Pin Out — чуть быстрее на Redmi, Subway Surfers — на Realme, Temple Run 2 — одновременно, PUBG — на быстрее на Xiaomi.

Вывод

В целом XIaomi Redmi Note 13 работает немного быстрее, чем Realme 12. Это касается и игр, где разница может составлять 2 секунды.