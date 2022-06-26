Смартфоны Xiaomi и Realme в бюджете «30-40 тысяч рублей» сравнили по качеству камер

Эксперт канала «Честный блог» на YouTube выяснил, какой смартфон делает фото и видео лучше: Xiaomi 12X или Realme GT Neo 2. На самом деле однозначно сказать сложно.

Фронтальная камера в обоих случаях при съёмке видео не справляется с закатом на заднем фоне. То есть небо просто становится белым. В 4К 60 к/с на основную камеру стабилизация лучше работает на Xiaomi, также на нём в этом случае картинка сама по себе получается более насыщенная. Ультраширокоугольный объектив и на Xiaomi, и на Realme снимает всё вполне неплохо, но в этом случае стабилизация лучше уже на Realme.

Ночью в Full HD 30 к/с на основную камеру изображение в целом выходит более качественным на Realme. Картинка на нём более контрастная и чёткая. То же самое касается режима 4К 60 к/с. При съёмке на сверхширокоугольный модуль вечером светлее картинка получается на Realme, но при этом на ней видно много шумов.

Фото ночью и вечером на основной объектив Xiaomi получаются более яркими и светлыми, чем на Realme. При этом по детализации лучше оказывается тоже Xiaomi 12X. Что касается широкоугольной камеры, то снимки более детализированными выходят на Realme. Но вообще снимки в этом сценарии очень близки по качеству.

Портретные фотографии получаются тоже очень схожими в плане качества. Realme делает снимки чуть поярче, добавляет больше цветов. А вот по детализации выигрывает Xiaomi.