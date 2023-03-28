Смартфоны Xiaomi, Realme и Motorola среднего уровня сравнили по автономности

Смартфоны Xiaomi, Realme и Motorola среднего уровня сравнили по автономностиВсего в тесте участвовали пять моделей
В одном из выпусков на YouTube-канале Gadgets 4 You эксперты выяснили, какой смартфон «живёт» при активном пользовании им дольше: Xiaomi Poco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus, 10 Pro или Moto G82.
Фото: Gadgets 4 You
В тесте на автономность приняли участие пять смартфонов среднего класса. Это Xiaomi Poco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus, 10 Pro, Moto G82.
Объём аккумулятора у всех моделей составляет 5000 мА*ч. Что касается процессора, то на Realme 10 Pro Plus и Redmi Note 12 Pro установлен Dimensity 1080, на Realme 10 Pro и Motorola G82 - Snapdragon 695, на Poco X5 Pro - Snapdragon 778G. Матрица экрана почти везде AMOLED: только у Realme 10 Pro - IPS LCD, у Motorola - P-OLED.
Вывод
По итогам тестирования дольше всех смог проработать Poco X5: у него было 8 часов 19 минут экранного времени. На втором месте находился Redmi Note 12 Pro с результатом 7 часов 58 минут. Худшим в плане автономности был Moto G82: он проработал только 6 часов 23 минуты.