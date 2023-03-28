Смартфоны Xiaomi, Realme и Motorola среднего уровня сравнили по автономности

В тесте на автономность приняли участие пять смартфонов среднего класса. Это Xiaomi Poco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus, 10 Pro, Moto G82.

Объём аккумулятора у всех моделей составляет 5000 мА*ч. Что касается процессора, то на Realme 10 Pro Plus и Redmi Note 12 Pro установлен Dimensity 1080, на Realme 10 Pro и Motorola G82 - Snapdragon 695, на Poco X5 Pro - Snapdragon 778G. Матрица экрана почти везде AMOLED: только у Realme 10 Pro - IPS LCD, у Motorola - P-OLED.