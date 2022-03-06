Смартфоны Xiaomi стоимостью 50 и 70 тысяч рублей сравнили по качеству камер

Ведущий канала «Честный блог» Филипп Беликов выяснил, какой смартфон показывает лучшие результаты по фото- и видеосъёмке: Xiaomi 12 или Xiaomi 12 Pro. В России эти устройства ещё не продаются, однако на AliExpress их можно в базовой комплектации 8/128 ГБ заказать примерно за 52 тысячи рублей (версия 12) и 68-73 тысячи рублей (версия 12 Pro).

Сначала эксперт рассмотрел качество видео. У 12-й версии в вечернее время картинка выходит более тёмная и жёлтая, при этом заметно и больше засветов. В целом детализация лучше также оказывается на 12 Pro.

В помещении в дневное время лучше видно происходящее за окном на Xiaomi 12 Pro. Другими словами, у новой версии динамический диапазон стал шире.

В то же время яркие объекты издалека в темноте лучше получаются уже на Xiaomi 12. 12 Pro в этом случае даёт не красную, а жёлтую, то есть засвеченную. Шумы есть на обоих устройствах, но временами версия Pro даёт их даже больше.

Широкоугольная камера лучше оказывается в темноте у Xiaomi 12, а вот на 12 Pro картинка выходит очень тёмной.

В целом очевидно, что версия Xiaomi 12 Pro имеет больше возможностей и функций, даёт более детализированную картинку, на ней лучше работает баланс белого, оснащена телевиком.

Далее ведущий оценил фотографии. Ночью и вечером 12 Pro делает более тёмные снимки, а 12 - более светлые. При этом деталей больше на версии Pro, лучше справляется Pro и с засветами. Цвета же более естественные получаются на фото с Xiaomi 12.

У широкоугольного объектива угол обзора больше оказывается на Xiaomi 12 Pro. Однако деталей в этом случае вечером, наоборот, больше на Xiaomi 12.

В помещении неоновые объекты лучше получаются, как ни странно, на Xiaomi 12. По сравнению с ним Xiaomi 12 Pro сильно засвечивает эти объекты. Причём это касается и широкоугольного модуля, и основного.