Смартфоные ИИ ChatGPT, Gemini Pro, Perplexity Pro и Grok 3 сравнили и выбрали лучший

За решение проблем по 1 баллу получили Google Gemini Pro и ChatGPT, а Grok 3 - 2 балла. Примерно та же ситуация была с математическими вычислениями.

С переводом лучше всего справляются GPT и Perplexity Pro, а вот Grok более сложные фразы переводил слишком буквально и показал себя хуже остальных.

Итоговые оценки вы можете увидеть ниже на изображении.