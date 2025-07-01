Смартфоные ИИ ChatGPT, Gemini Pro, Perplexity Pro и Grok 3 сравнили и выбрали лучший

Опубликовано 01 июля 2025, 09:001 мин.
Смартфоные ИИ ChatGPT, Gemini Pro, Perplexity Pro и Grok 3 сравнили и выбрали лучшийИм, как и ожидалось, стал GPT
На YouTube-канале Mrwhosetheboss выяснили, каким чат-ботом лучше всего пользоваться на смартфоне: ChatGPT, Google Gemini (2.5 Pro), Perplexity Pro или Grok 3.
За решение проблем по 1 баллу получили Google Gemini Pro и ChatGPT, а Grok 3 - 2 балла. Примерно та же ситуация была с математическими вычислениями.
С переводом лучше всего справляются GPT и Perplexity Pro, а вот Grok более сложные фразы переводил слишком буквально и показал себя хуже остальных.
Итоговые оценки вы можете увидеть ниже на изображении.
Вывод
Больше всего баллов по результатам тестирования набрал ChatGPT (29). На втором месте был Grok 3 с 24 баллами, за ним шёл Gemini Pro (22 балла), а худшим чат-ботом стал Perplexity Prо: он получил всего 19 баллов.
Источник: Mrwhosetheboss
Автор:Валерия Филимонова