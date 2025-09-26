Snapdragon 8 Elite Gen 5 сравнили с 8 Elite в Samsung S25 Ultra и A19 Pro в iPhone 17 Pro Max

Snapdragon 8 Elite Gen 5 оснащён двумя основными ядрами, которые работают на частоте 4,6 ГГц. Также вы получите шесть производительных ядер с частотой 3,63 ГГц. GPU работает на частоте 1,2 ГГц, имеет раздельную архитектуру и поддерживает Unreal Engine 5. Процессор поддерживает Bluetooth 6, Wi-Fi 7, дисплеи с разрешением до QHD+ и частотой обновления 240 Гц.

В AnTuTu новинка набрала 4,3 миллиона баллов. Это огромный скачок по сравнению с 8 Elite на Galaxy S25 Ultra (2,92 миллиона баллов). В Geekbench в одноядерном режиме результат у 8 Elite Gen 5 оказался немного ниже, чем у А19 Pro, а в многоядерном - выше. В Solar Bay Ray Tracing процессор почти на 20% превзошёл конкурентов от Samsung и Apple.

С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.