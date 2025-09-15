Сокращение отходов и не только: почему смартфоны теперь часто продаются без зарядки в комплекте

Примерно с конца 2020 года производители смартфонов стали отказываться от зарядки в комплекте. Первой такой компанией стала Apple: она начала продавать iPhone 12 без блока питания и наушников в коробке. Объяснила компания это заботой об экологии. Вскоре после неё такому же примеру последовали представители Samsung.

За счёт того, что в упаковке со смартфоном теперь находится меньше компонентов, весит коробка меньше. Это уменьшает затраты производителей на логистику и снижает углеродный след от перевозки продукции.