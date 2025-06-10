«Сомнительно, но окэй»: Quke про новый бюджетный Poco C71

Работает смартфон на процессоре Unisoc T7250, оперативной памяти у него 3 или 4 ГБ, постоянной - 64 или 128 ГБ. В AnTuTu устройство набирает 270 тысяч баллов.

Аккумулятор у С71 на 5200 мА*ч, но полностью заряжается смартфон за 3 часа. В среднем при этом он будет жить два дня.

Селфи-камера на С71 стоит на 8 МП, основная - на 32 МП. Простейшие модули, поэтому многого от них не ждите.

NFC-модуля у смартфона нет. Операционная система у него - Android 15.

Вывод

Poco C71 - «проходной» смартфон, но его вполне можно использовать как рабочую лошадку. У него большой, но дешёвый экран, старенький процессор, нормальная автономность. Сильных сторон у этого телефона особо нет.