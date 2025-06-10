«Сомнительно, но окэй»: Quke про новый бюджетный Poco C71

«Сомнительно, но окэй»: Quke про новый бюджетный Poco C71За свои деньги он неплох, но есть в этом сегменте модели интереснее
В комплекте с Poco C71 вы получаете зарядку на 15 Вт, но плёнки сразу на экране нет. Конечно, смартфон полностью пластиковый, большой по габаритам. Сканер отпечатков встроен в боковую кнопку. Разъём для наушников тоже есть.
Диагональ экрана - 6,9", рамки довольно толстые. Матрица - IPS, частота обновления при этом 120 Гц. По отзывчивости экран очень приятный, как и по герцовке.
Работает смартфон на процессоре Unisoc T7250, оперативной памяти у него 3 или 4 ГБ, постоянной - 64 или 128 ГБ. В AnTuTu устройство набирает 270 тысяч баллов.
Аккумулятор у С71 на 5200 мА*ч, но полностью заряжается смартфон за 3 часа. В среднем при этом он будет жить два дня.
Селфи-камера на С71 стоит на 8 МП, основная - на 32 МП. Простейшие модули, поэтому многого от них не ждите.
NFC-модуля у смартфона нет. Операционная система у него - Android 15.
Вывод
Poco C71 - «проходной» смартфон, но его вполне можно использовать как рабочую лошадку. У него большой, но дешёвый экран, старенький процессор, нормальная автономность. Сильных сторон у этого телефона особо нет.