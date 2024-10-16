Sony Xperia 1 VI разгромно проиграл Pixel 9 Pro XL в сравнении камер

Sony Xperia 1 VI разгромно проиграл Pixel 9 Pro XL в сравнении камерПочти во всех сценариях лучше был Pixel
Обычные дневные снимки на Pixel 9 Pro XL получаются с яркими и близкими к реальности цветами. При этом у Sony Xperia 1 VI выходят более приглушённые фото. Также проблема Sony — это слишком высокий контраст на фотографиях с людьми.
Намного лучше показал себя Pixel и в фото на ультраширик. В целом он по этому пункту получил 7 баллов, а Sony только 4.
В портретных снимках лидирует тоже Pixel. Примеры всех фотографий — ниже.
Что касается видеосъёмки, то в дневное время Pixel предлагает лучшую экспозицию, более широкий динамический диапазон, более точную цветопередачу по сравнению с Sony. Немного лучше Pixel 9 Pro XL был также в плане стабилизации.
Вывод
По итогам сравнения победителем стал Pixel 9 Pro XL. Он набрал больше баллов почти по всем пунктам, за исключением зума (у Sony оказалось по этому параметру 16 баллов, а у Pixel — 13) и замедленной съёмки (у Pixel 8 баллов, а у Sony — 10). Все результаты сравнения — выше в таблице.