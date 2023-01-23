Сотрудник сервисного центра рассказал о проблемах с ремонтопригодностью у iPhone 14

Ещё одна проблема, которая возникла на iPhone 14, - это идентификация лица. Она появилась как раз после замены камер. Точно сказать, почему так происходит, специалисты пока не могут. Но это означает, что после ремонта в сервисном центре аппарата с заменой камер делать снимки и записывать видео уже не получится.

Наконец, если положить iPhone 14 на заднюю панель, то на нём автоматически будет загораться дисплей каждые пару минут.