Список всех минусов смартфона Xiaomi Poco X5 Pro

Список всех минусов смартфона Xiaomi Poco X5 ProВот почему его не стоит брать
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live перечислил основные недостатки Xiaomi Poco X5 Pro, которые он заметил в процессе пользования этим смартфоном.
Фото: DimaViper Live
Xiaomi Poco X5 Pro вышел совсем недавно, но уже приобрёл популярность среди покупателей. Стоит ли его на самом деле покупать?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live перечислил несколько минусов этого смартфона. Нужно быть к ним готовым.
Первый минус - это стоимость Xiaomi Poco X5 Pro. Версия 6/128 ГБ на AliExpress обойдётся в 23 тысячи рублей, а 8/256 ГБ - в 27 тысяч рублей. По сравнению с X3 Pro и X4 Pro, которые можно было взять за 16-18 тысяч рублей, он стоит гораздо дороже.
Второй недостаток X5 Pro - это лоток для SIM-карт. Рассчитан он только на две SIM-карты, а вот расширить память при помощи карты памяти вы не сможете.
Третий минус - камеры смартфона. По сравнению с X4 Pro они почти никак не изменились. Примеры снимков вы можете увидеть ниже. Единственное отличие камер Poco X5 Pro от камер X4 Pro - это то, что новый смартфон может записывать видео в 4К.
Четвёртый недостаток - непрактичный чёрный цвет. На корпусе из-за этого собирается много пыли.
Пятый минус - это более медленная внутренняя память по сравнению с X3 Pro. Кроме того, стекло стоит на X5 Pro более дешёвое (Gorilla Glass 5), чем стояло на X3 Pro (Gorilla Glass 6).
Наконец, Xiaomi Poco X5 Pro - это смартфон совсем новый, поэтому могут быть проблемы с покупкой аксессуаров для него.