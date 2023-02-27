Список всех минусов смартфона Xiaomi Poco X5 Pro

Xiaomi Poco X5 Pro вышел совсем недавно, но уже приобрёл популярность среди покупателей. Стоит ли его на самом деле покупать?

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live перечислил несколько минусов этого смартфона. Нужно быть к ним готовым.

Первый минус - это стоимость Xiaomi Poco X5 Pro. Версия 6/128 ГБ на AliExpress обойдётся в 23 тысячи рублей, а 8/256 ГБ - в 27 тысяч рублей. По сравнению с X3 Pro и X4 Pro, которые можно было взять за 16-18 тысяч рублей, он стоит гораздо дороже.

Второй недостаток X5 Pro - это лоток для SIM-карт. Рассчитан он только на две SIM-карты, а вот расширить память при помощи карты памяти вы не сможете.

Третий минус - камеры смартфона. По сравнению с X4 Pro они почти никак не изменились. Примеры снимков вы можете увидеть ниже. Единственное отличие камер Poco X5 Pro от камер X4 Pro - это то, что новый смартфон может записывать видео в 4К.