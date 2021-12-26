Сравнение бюджетных смартфонов Xiaomi: новый Poco M4 Pro против более дешёвого M3 Pro

Коммуникации. Все модули и функции абсолютно идентичны на обоих смартфонах.

Камеры. На M4 Pro три камеры (основная, широкоугольная, фронтальная), на M3 Pro - четыре (основная, макро, сенсор глубины, фронтальная). Примеры фотографий можно увидеть ниже. Эксперт же отметил, что в плане фотографий, на его взгляд, выигрывает M4 Pro.

В плане видео аппараты способны снимать в Full HD 30 к/с. В то же время в этом же разрешении, но с 60 к/с может снимать только M4 Pro. Стабилизация несколько лучше работает на M3 Pro. Максимальное разрешение при съёмке на фронтальную камеру составляет Full HD 30 к/с. Электронная стабилизация несколько «сплющивает» лицо в обоих случаях, но на M4 Pro это заметно не так сильно. С точки зрения качества изображения с фронтальной камеры выигрывает также M4 Pro.