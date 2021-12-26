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Сравнение бюджетных смартфонов Xiaomi: новый Poco M4 Pro против более дешёвого M3 Pro

Проверили мобильные устройства на YouTube-канале «Кибер Ковбой»
На канале «Кибер Ковбой» на YouTube выяснили, какой из бюджетных аппаратов Xiaomi (Poco M4 Pro или Poco M3 Pro) оказывается лучше по основным характеристикам.
Сравнение бюджетных смартфонов Xiaomi: новый Poco M4 Pro против более дешёвого M3 Pro

Ведущий канала «Кибер Ковбой» Роман сопоставил Poco M4 Pro и Poco M3 Pro по основным параметрам. Сравнивались дизайн, комплектация, звучание, дисплей, производительность, коммуникации, камеры и время работы.

  1. Внешний вид, комплектация, звук. В плане дизайна различия есть: они заключаются в оформлении блока камер и в материале корпуса (матовый у M4 Pro и глянцевый у M3 Pro). Также у М4 Pro есть стереодинамики, однако нельзя сказать, что звук на нём значительно лучше, чем на M3 Pro.
  1. Экран. На M4 Pro диагональ экрана немного больше - 6,6 дюйма, в то же время на M3 Pro - 6,5 дюйма. Частота обновления в обоих случаях одинаковая: 90 Гц. Эксперт отметил, что у M4 Pro дисплей ему показался гораздо лучше, чем на более младшей модели: в плане яркости, насыщенности, отображения чёрного цвета.
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  1. Производительность. У M4 Pro - Mediatek Dimensity 810 5G, и в тесте процессор набрал 356 тысяч баллов. В то же время у M3 Pro - Mediatek Dimensity 700 5G, который в тесте получил 333 тысячи баллов. В целом оба смартфона подойдут для запуска требовательных игр, хоть и не на максимальных настройках графики. В целом на среднем пресете можно получить около 30 к/с в среднем. В то же время в тесте на троттлинг лучшие результаты были у M3 Pro.
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  1. Коммуникации. Все модули и функции абсолютно идентичны на обоих смартфонах.
  1. Камеры. На M4 Pro три камеры (основная, широкоугольная, фронтальная), на M3 Pro - четыре (основная, макро, сенсор глубины, фронтальная). Примеры фотографий можно увидеть ниже. Эксперт же отметил, что в плане фотографий, на его взгляд, выигрывает M4 Pro.

В плане видео аппараты способны снимать в Full HD 30 к/с. В то же время в этом же разрешении, но с 60 к/с может снимать только M4 Pro. Стабилизация несколько лучше работает на M3 Pro. Максимальное разрешение при съёмке на фронтальную камеру составляет Full HD 30 к/с. Электронная стабилизация несколько «сплющивает» лицо в обоих случаях, но на M4 Pro это заметно не так сильно. С точки зрения качества изображения с фронтальной камеры выигрывает также M4 Pro.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Автономность. Объём аккумулятора у смартфонов одинаковый (5000 мА*ч). В то же время M4 Pro поддерживает 33-ваттную быструю зарядку (полностью заряжается за 1 час), а M3 Pro - 18-ваттную. Держат заряд они примерно одинаковое количество часов: в ходе тестирования M4 Pro разрядился за 9 часов 35 минут, M3 Pro - за 9 часов 33 минуты.
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По итогам обзора ведущий заключил следующее. С одной стороны, Xiaomi M4 Pro получил неплохое обновление в плане фото, видео, защиту от пыли и брызг, матовый корпус, хорошую цветопередачу дисплея, быструю зарядку в 33 Вт. С точки зрения быстродействия устройства схожи. В целом, по мнению Романа, наиболее выгодной покупкой будет модель M4 Pro.

Источник: КИБЕР КОВБОЙ
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