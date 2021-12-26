Сравнение бюджетных смартфонов Xiaomi: новый Poco M4 Pro против более дешёвого M3 Pro

Сравнение бюджетных смартфонов Xiaomi: новый Poco M4 Pro против более дешёвого M3 ProПроверили мобильные устройства на YouTube-канале «Кибер Ковбой»
Ведущий канала «Кибер Ковбой» Роман сопоставил Poco M4 Pro и Poco M3 Pro по основным параметрам. Сравнивались дизайн, комплектация, звучание, дисплей, производительность, коммуникации, камеры и время работы.
- Внешний вид, комплектация, звук. В плане дизайна различия есть: они заключаются в оформлении блока камер и в материале корпуса (матовый у M4 Pro и глянцевый у M3 Pro). Также у М4 Pro есть стереодинамики, однако нельзя сказать, что звук на нём значительно лучше, чем на M3 Pro.
- Экран. На M4 Pro диагональ экрана немного больше - 6,6 дюйма, в то же время на M3 Pro - 6,5 дюйма. Частота обновления в обоих случаях одинаковая: 90 Гц. Эксперт отметил, что у M4 Pro дисплей ему показался гораздо лучше, чем на более младшей модели: в плане яркости, насыщенности, отображения чёрного цвета.
- Производительность. У M4 Pro - Mediatek Dimensity 810 5G, и в тесте процессор набрал 356 тысяч баллов. В то же время у M3 Pro - Mediatek Dimensity 700 5G, который в тесте получил 333 тысячи баллов. В целом оба смартфона подойдут для запуска требовательных игр, хоть и не на максимальных настройках графики. В целом на среднем пресете можно получить около 30 к/с в среднем. В то же время в тесте на троттлинг лучшие результаты были у M3 Pro.
- Коммуникации. Все модули и функции абсолютно идентичны на обоих смартфонах.
- Камеры. На M4 Pro три камеры (основная, широкоугольная, фронтальная), на M3 Pro - четыре (основная, макро, сенсор глубины, фронтальная). Примеры фотографий можно увидеть ниже. Эксперт же отметил, что в плане фотографий, на его взгляд, выигрывает M4 Pro.
В плане видео аппараты способны снимать в Full HD 30 к/с. В то же время в этом же разрешении, но с 60 к/с может снимать только M4 Pro. Стабилизация несколько лучше работает на M3 Pro. Максимальное разрешение при съёмке на фронтальную камеру составляет Full HD 30 к/с. Электронная стабилизация несколько «сплющивает» лицо в обоих случаях, но на M4 Pro это заметно не так сильно. С точки зрения качества изображения с фронтальной камеры выигрывает также M4 Pro.
- Автономность. Объём аккумулятора у смартфонов одинаковый (5000 мА*ч). В то же время M4 Pro поддерживает 33-ваттную быструю зарядку (полностью заряжается за 1 час), а M3 Pro - 18-ваттную. Держат заряд они примерно одинаковое количество часов: в ходе тестирования M4 Pro разрядился за 9 часов 35 минут, M3 Pro - за 9 часов 33 минуты.
По итогам обзора ведущий заключил следующее. С одной стороны, Xiaomi M4 Pro получил неплохое обновление в плане фото, видео, защиту от пыли и брызг, матовый корпус, хорошую цветопередачу дисплея, быструю зарядку в 33 Вт. С точки зрения быстродействия устройства схожи. В целом, по мнению Романа, наиболее выгодной покупкой будет модель M4 Pro.