Сравнение двух лучших компактных смартфонов: iPhone 14 Pro против Samsung Galaxy S23

Что купить в 2023 году, если вам нужен надёжный и компактный смартфон? iPhone 14 Pro на iOS или всё-таки Samsung Galaxy S23 на Android?

По комплектации оба устройства идентичны. Вместе со смартфоном вы получаете только кабель.

В руке более компактным кажется всё же Samsung, несмотря на одинаковую с iPhone длину и ширину. Сканер отпечатка есть только у S23.

По звучанию оба телефона примерно равны, а по вибро чуть лучше iPhone. Оба устройства имеют отличные дисплеи со схожими характеристиками. Однако по ШИМу однозначно проигрывает Samsung.

Железо стоит на обоих смартфонах мощное: A16 Bionic и Snapdragon 8 Gen 2. Работают оба аппарата очень быстро.

В Genshin Impact смартфон Samsung сильнее по сравнению с iPhone 14 Pro греется и сильнее сбрасывает FPS (с 60 к/с до 40-45 к/с через полчаса).