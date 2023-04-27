Сравнение двух лучших компактных смартфонов: iPhone 14 Pro против Samsung Galaxy S23

Сравнение двух лучших компактных смартфонов: iPhone 14 Pro против Samsung Galaxy S23Какой флагман лучше?
Допустим, вы хотите купить себе дорогой, качественный и компактный смартфон. Что лучше в этом случае взять: Samsung Galaxy S23 или iPhone 14 Pro?
Что купить в 2023 году, если вам нужен надёжный и компактный смартфон? iPhone 14 Pro на iOS или всё-таки Samsung Galaxy S23 на Android?
По комплектации оба устройства идентичны. Вместе со смартфоном вы получаете только кабель.
В руке более компактным кажется всё же Samsung, несмотря на одинаковую с iPhone длину и ширину. Сканер отпечатка есть только у S23.
По звучанию оба телефона примерно равны, а по вибро чуть лучше iPhone. Оба устройства имеют отличные дисплеи со схожими характеристиками. Однако по ШИМу однозначно проигрывает Samsung.
Железо стоит на обоих смартфонах мощное: A16 Bionic и Snapdragon 8 Gen 2. Работают оба аппарата очень быстро.
В Genshin Impact смартфон Samsung сильнее по сравнению с iPhone 14 Pro греется и сильнее сбрасывает FPS (с 60 к/с до 40-45 к/с через полчаса).
С точки зрения автономности S23 хватает на один день максимум. iPhone 14 Pro всё-таки живёт дольше, хоть и не намного.
Заряжаются аппараты с примерно одинаковой скоростью. iPhone до 100% - за 80 минут, Samsung - за 70 минут.
У обоих устройств камеры имеют три модуля. Телефотообъектив у них с трёхкратным зумом, а ширик - без автофокуса. В ясную погоду по детализации всё примерно одинаково, но S23 делает цвета немного насыщеннее. В целом на iPhone цвета получаются бледнее, но естественнее.
В ночное время на Galaxy S23 можно снимать в автоматическом режиме, а можно - в ночном. И справляется он лучше, чем iPhone. Ультраширик на iPhone 14 Pro в сложных условиях фотографирует хуже, иногда - заметно хуже. Телевики в обоих случаях снимают примерно одинаково, но чуть лучше будет iPhone. Что касается фронтальной камеры, то победителем становится уже Samsung S23. Однако портрет с основной камеры по цветам и по резкости лучше выходит на iPhone.
По части видео iPhone находится на высоте по сравнению с Samsung.
Вывод
В целом Samsung Galaxy S23 показал себя очень неплохо. Хотя по вибро и видеосъёмке он проигрывает iPhone 14 Pro. И если вам нужен компактный флагман именно на Android, то S23 станет лучшим выбором на сегодня.