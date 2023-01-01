Сравнение камер «дешёвых» флагманов: Samsung S22 против iPhone 14

Сравнение камер «дешёвых» флагманов: Samsung S22 против iPhone 14Какой смартфон лучше брать?
Ведущий YouTube-канала Redskull протестировал iPhone 14 и Samsung S22 в фото- и видеосъёмке. Какой же всё-таки аппарат по камерам лучше?
Фото: Redskull
В выпуске на канале Redskull на YouTube эксперт Алекс сравнил камеры двух флагманов: iPhone 14 и Samsung Galaxy S22. Тестировались смартфоны в самых разных сценариях, включая портретную съёмку, дневные фото на основную и широкоугольную камеру и ночные фото на те же объективы.
Оба аппарата могут снимать видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с. Но особой разницы вы днём между ними не заметите. Хотя угол обзора чуть больше у iPhone 14.
Что касается двукратного увеличения, то на iPhone 14 картинка получается слишком резкой. Однако цветопередача на нём приятнее, чем на Galaxy S22. В целом же, как добавляет ведущий, лучше в этом сценарии работает S22.
При пятикратном увеличении лучше оказывается вновь Samsung. Связано это с тем, что iPhone 14 в этом случае использует только цифровой зум.
В режиме портрета более реалистичные и естественные снимки выдаёт Samsung S22. А вот iPhone 14 немного приукрашивает снимки и делает их более подходящими для соцсетей. Обрезают волосы и другие объекты тоже лучше алгоритмы Samsung.
Фото на ультра-широкоугольный объектив у iPhone 14 выходят чересчур насыщенными. Поэтому по цветопередаче в этом случае лучше всё-таки Sansung.
Ситуация с основной камерой примерно такая же, как с ультра-шириком. То есть iPhone 14 делает снимки очень насыщенными по сравнению с Galaxy S22. Также iPhone делает изображения более резкими. Динамический диапазон в то же время чуть лучше на Samsung.
В ночном режиме основная камера более удачные фотографии делает у iPhone 14. Хотя если источников света довольно много, то и S22 может сделать красивые снимки.
Вечером и ночью фотографии на сверхширик у Samsung S22 в основном выходят не очень качественными по сравнению с фото на iPhone 14.
Если говорить о видеосъёмке вечером и днём, то в целом для этого подходит лучше iPhone 14. Хотя у Samsung S22 есть возможность на основную камеру записывать видео в разрешении 8К 24 к/с.
Днём и в вечернее время у смартфонов результаты записи видео очень схожи. Хотя нужно отметить, что сверхширокоугольные камеры всё-таки не подходят для видеосъёмки при слабом освещении.
Селфи-фото даже днём лучше получаются на iPhone 14. А вот ночью лучше себя показывает уже S22.
Вывод
По мнению ведущего, с точки зрения видеосъёмки лидирует iPhone 14. Если же говорить о фотографиях, то результат разнится в зависимости от сценария.