Сравнение камер «дешёвых» флагманов: Samsung S22 против iPhone 14

В выпуске на канале Redskull на YouTube эксперт Алекс сравнил камеры двух флагманов: iPhone 14 и Samsung Galaxy S22. Тестировались смартфоны в самых разных сценариях, включая портретную съёмку, дневные фото на основную и широкоугольную камеру и ночные фото на те же объективы.

Оба аппарата могут снимать видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с. Но особой разницы вы днём между ними не заметите. Хотя угол обзора чуть больше у iPhone 14.

Что касается двукратного увеличения, то на iPhone 14 картинка получается слишком резкой. Однако цветопередача на нём приятнее, чем на Galaxy S22. В целом же, как добавляет ведущий, лучше в этом сценарии работает S22.