Сравнение камер iPhone 14 и 14 Pro: фото и видео

Сравнение камер iPhone 14 и 14 Pro: фото и видеоЕсть ли смысл платить больше?
Эксперт канала Redskull в одном из выпусков на YouTube выяснил, чем отличаются друг от друга в фото- и видеосъёмке iPhone 14 и 14 Pro. Для этого они сравнил их возможности в разных режимах.
Фото: Redskull
Ведущий YouTube-канала Redskull Алекс сопоставил камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro по качеству. Очевидно, что конечно, что версия 14 Pro будет лучше, но в чём конкретно и намного ли?
Портретные снимки отличаются на двух смартфонах в основном лишь цветопередачей. Контрастность и насыщенность выше на фотографиях, сделанных с iPhone 14.
При двукратном увеличении вы вряд ли заметите особую разницу между снимками с iPhone 14 и 14 Pro.
Однако при увеличении в 5 раз заметно лучше качество фотографий - у iPhone 14 Pro.
Особой разницы нет также между дневными снимками, сделанных широкоугольные камеры этих двух смартфонов. Но на iPhone 14 Pro фото получаются менее насыщенными и более естественными. Да и динамический диапазон (возможность правильно передавать цвета предметов как на свету, так и в тени) немного шире на Pro-версии.
У iPhone 14 Pro угол обзора при съёмке на основной объектив - чуть шире. Кроме того, цвета выходят на фото с этого смартфона не такими насыщенными, в целом изображения получаются не такими резкими и контрастными.
Ночные фото на основную камеру (в ночном режиме) получаются у iPhone 14 Pro чуть чётче. Но разница эта - совсем небольшая.
При сравнении ночных фото, сделанных с широкоугольного объектива, разница в качестве снимков заметна ещё сильнее. Примеры фотографий - ниже.
Селфи-фото на iPhone 14 получаются более насыщенными, чем на iPhone 14 Pro. Поэтому и кожа выглядит чуть более красноватой.
Что касается видеосъёмки, то основная разница между iPhone 14 и 14 Pro заключается в лучшей стабилизации у последнего (за счёт режима Action), а также в лучшем качестве картинки в ночное время.
Вывод
У iPhone 14 Pro действительно качество фотографий и видео лучше, чем у простого iPhone 14. Кроме того, 14 Pro оснащён большим количеством функций и камер у него тоже на одну больше.