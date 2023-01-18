Сравнение камер iPhone 14 и 14 Pro: фото и видео

Ведущий YouTube-канала Redskull Алекс сопоставил камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro по качеству. Очевидно, что конечно, что версия 14 Pro будет лучше, но в чём конкретно и намного ли?

Портретные снимки отличаются на двух смартфонах в основном лишь цветопередачей. Контрастность и насыщенность выше на фотографиях, сделанных с iPhone 14.