Сравнение компактных флагманских смартфонов Samsung: S10e против S22

Сравнение компактных флагманских смартфонов Samsung: S10e против S22Различия между ними оказались очень незначительными
Ведущий канала первым делом отметил, что Samsung Galaxy S10e и S22 вышли в разные годы. Первый - в 2019 году, второй - в 2022-м. Изменения в них касаются не только технических характеристик, но и комплектации.
В 2019 году пользователь при покупке S10e мог получить хорошие фирменные наушники, зарядку, кабель USB Type-C, переходник USB Type-C на обычный разъём USB. Благодаря последнему можно было подключить к смартфону, например, флешку. Сейчас же в комплекте идёт только кабель USB Type-С.
Несмотря на то что цена аппарата за три года сильно выросла, объём памяти остался тот же. Это 128 ГБ постоянной. При этом оперативной памяти стало больше: с 6 ГБ до 8 ГБ.
Сканер отпечатков раньше был встроен в кнопку разблокировки, а сейчас он находится прямо в дисплее.
Сделаны устройства из стекла. Но если у Galaxy S10e оно глянцевое, то у S22 - матовое. Различия есть и в количестве основных модулей камеры. У первого их два, тогда как у более нового аппарата - три.
Кроме того, на S10e можно было установить карту памяти. На S22 есть возможность лишь использовать две SIM-карты одновременно, а объём памяти расширить невозможно.
По диагонали экрана смартфоны тоже отличаются друг от друга. У S10e она равняется 5,8 дюйма, у S22 - 6,1 дюйма. Стекло тоже стало у последнего более надёжным и прочным, а частота обновления увеличилась с 60 Гц у S10e до 120 Гц у Galaxy S22.
Что касается производительности, то лидирует (ожидаемо) новый Samsung S22. Он получает в AnTuTu почти 777 тысяч баллов, а S10e - почти 428 тысяч. Работает при этом совсем немного быстрее S22, хотя разница не ощущается как существенная.
Камер, как уже говорилось выше, стало больше на одну. Добавился в S22 трёхкратный оптический зум и 30-кратный цифровой, а также телеобъектив. Задняя основная камера стала вместо 12 МП - 50 МП, а вот широкоугольная - 12 МП вместо 16 МП.
Фото с широкоугольного объектива лучше обрабатываются на S22. По детализации же изменений никаких не произошло. Что касается основного объектива, то снимки стали совсем ненамного лучше (на 5-10 %) в плане деталей на S22. То же самое можно сказать о фотографиях на фронталку.
Объём аккумулятора тоже стал больше на S22. Если раньше он составлял 3100 мАч, то сейчас - 3700 мАч. Но живут они оба в среднем примерно один день.
В целом эксперт заключает, что с каждым годом между флагманскими смартфонами увидеть разницу становится всё сложнее. То есть если человек захочет перейти с S10e на S22, то он особо ничего нового так и не получит. Правда у S22 всё же есть дополнительная камера, лучше зум, мощнее процессор.