Сравнение компактных флагманских смартфонов Samsung: S10e против S22

Ведущий канала первым делом отметил, что Samsung Galaxy S10e и S22 вышли в разные годы. Первый - в 2019 году, второй - в 2022-м. Изменения в них касаются не только технических характеристик, но и комплектации.

В 2019 году пользователь при покупке S10e мог получить хорошие фирменные наушники, зарядку, кабель USB Type-C, переходник USB Type-C на обычный разъём USB. Благодаря последнему можно было подключить к смартфону, например, флешку. Сейчас же в комплекте идёт только кабель USB Type-С.

Несмотря на то что цена аппарата за три года сильно выросла, объём памяти остался тот же. Это 128 ГБ постоянной. При этом оперативной памяти стало больше: с 6 ГБ до 8 ГБ.

Сканер отпечатков раньше был встроен в кнопку разблокировки, а сейчас он находится прямо в дисплее.

Сделаны устройства из стекла. Но если у Galaxy S10e оно глянцевое, то у S22 - матовое. Различия есть и в количестве основных модулей камеры. У первого их два, тогда как у более нового аппарата - три.

Кроме того, на S10e можно было установить карту памяти. На S22 есть возможность лишь использовать две SIM-карты одновременно, а объём памяти расширить невозможно.

По диагонали экрана смартфоны тоже отличаются друг от друга. У S10e она равняется 5,8 дюйма, у S22 - 6,1 дюйма. Стекло тоже стало у последнего более надёжным и прочным, а частота обновления увеличилась с 60 Гц у S10e до 120 Гц у Galaxy S22.

Что касается производительности, то лидирует (ожидаемо) новый Samsung S22. Он получает в AnTuTu почти 777 тысяч баллов, а S10e - почти 428 тысяч. Работает при этом совсем немного быстрее S22, хотя разница не ощущается как существенная.