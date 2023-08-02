Сравнение Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4G

Сравнение Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4GКакой из этих смартфонов лучше купить?
Ведущий YouTube-канала Quke.ru сравнил по характеристикам и в реальной работе новые смартфоны Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4G.
В комплекте со смартфонами Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4G вы получите чехол, зарядку на 33 Вт. Также на экраны обоих аппаратов уже наклеены защитные плёнки.
Гораздо удобнее сам по себе из двух устройств - Realme 10. К тому же у него есть ИК-порт для управления техникой в доме. У обоих смартфонов при этом нет влагозащиты и стереодинамиков.
Экран у Realme имеет диагональ 6,4 дюйма, частоту обновления 90 Гц. Только этим он и отличается от дисплея Redmi Note 12 4G со 120 Гц и 6,7 дюйма. В действительности же разницы между 90 Гц и 120 Гц вы не почувствуете.
Процессоры на смартфонах стоят разные. Это Helio G99 (Realme) и Snapdragon 685 (Redmi Note 12). В целом из них несколько мощнее процессор Realme. Даже в рабочих задачах он имеет небольшое преимущество: он просто чуть быстрее.
Несмотря на одинаковый объём аккумуляторов (5000 мА*ч), работает примерно на 5% дольше Realme. Оба аппарата при этом живут уверенные 1,5-2 дня.
Селфи-камера у Xiaomi имеет разрешение 13 МП, у Realme - 16 МП. Особой разницы между ними нет (см. изображения выше).
Основная камера в обоих смартфонах имеет 50 МП. Также в Redmi установлена ещё широкоугольная камера на 8 МП, а вот у Realme стоит только портретная камера на 2 МП.
Если сравнивать по качеству снимков на основную камеру, то более выигрышно показывает себя Realme.
Чуть шустрее и стабильнее работает из двух смартфонов в целом Realme.
Выводы
Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4G - это очень достойные смартфоны. Но конкретно ведущему больше понравился Realme. Связано это с тем, что он компактнее, лучше фотографирует, у него лучше автономность, мощнее процессор.