Сравнение Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4G

В комплекте со смартфонами Realme 10 и Xiaomi Redmi Note 12 4G вы получите чехол, зарядку на 33 Вт. Также на экраны обоих аппаратов уже наклеены защитные плёнки.

Гораздо удобнее сам по себе из двух устройств - Realme 10. К тому же у него есть ИК-порт для управления техникой в доме. У обоих смартфонов при этом нет влагозащиты и стереодинамиков.

Экран у Realme имеет диагональ 6,4 дюйма, частоту обновления 90 Гц. Только этим он и отличается от дисплея Redmi Note 12 4G со 120 Гц и 6,7 дюйма. В действительности же разницы между 90 Гц и 120 Гц вы не почувствуете.

Процессоры на смартфонах стоят разные. Это Helio G99 (Realme) и Snapdragon 685 (Redmi Note 12). В целом из них несколько мощнее процессор Realme. Даже в рабочих задачах он имеет небольшое преимущество: он просто чуть быстрее.

Несмотря на одинаковый объём аккумуляторов (5000 мА*ч), работает примерно на 5% дольше Realme. Оба аппарата при этом живут уверенные 1,5-2 дня.