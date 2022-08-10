Сравнение Samsung Galaxy A23, A33, A53 и A73: какой действительно стоит покупать?Объяснил специалист
Ведущий канала «Нудный Обзорщик» в выпуске на YouTube сравнил четыре новинки А-серии от Samsung. Это Samsung Galaxy A23, A33, A53, A73.
В целом всё зависит, конечно, от вашего бюджета. Если денег у вас мало, то сразу же можете брать А13. А вот если вы думаете, какое выбрать из А23, А33, А53 и А73, то здесь уже будет сложнее.
Есть несколько характеристик, по которым все представленные смартфоны А-серии идентичны. Это поддержка NFC, двух SIM-карт, возможность увеличения внутренней памяти до 1 ТБ, четыре камеры основные и одна фронтальная, наличие оптической стабилизации, стекло Gorilla Glass 5, корпус из пластика, 6/8 ГБ ОЗУ (при этом у младших моделей есть вариант с 4 ГБ оперативной памяти), аккумулятор в 5000 мА*ч.
Если говорить о процессорах, то они стоят на устройствах разные. А23 работает на Snapdragon 680, А33 и А53 - на Exynos 1280, А73 - на Snapdragon 778G. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
Камеры по характеристикам у всех четырёх моделей разные. Основной объектив у А23 - в 50 МП, у А33 - в 48 МП, у А53 - в 64 МП, а у А73 - в 108 МП. Фотографии в целом выходят разные. Самые контрастные получаются на А73, а самые светлые - на А33. При съёмке на широкоугольную камеру снимки получаются примерно одинаковыми, то же самое касается макромодуля. Между портретными фото разница есть, но совсем небольшая: заметно, что детализация у А23 хуже, чем у других моделей. Если сравнивать А53 и А73, то снимки на них вообще мало чем отличаются друг от друга.
При плохом освещении А73 фокусируется долго, причём нам фото этот фокус вновь теряется. А53 справляется в таких условиях лучше, причём как в режиме «Ночь», так и без него. Что странно, у А23 в этом случае выходят фотографии более чёткие и сфокусированные, чем у многих его конкурентов.
Записывать видео в 4К не может лишь А23. Его максимум - это Full HD 30 к/с.
Селфи-снимки лучше всего получаются на самой младшей модели, а выбрать лучший портрет на основную камеру - очень сложно. Самое светлое фото в портретном режиме на основной объектив вышло на А33, а самое чёткое и детализированное - на А73.
Экраны у устройств очень похожи. При этом частота обновления А23 и А33 составляет 90 Гц, А53 и А73 - 120 Гц.
Также от воды и пыли по стандарту IP67 защищены лишь А33, А53, А73. У младшей версии такой защиты нет. При этом вместе с А23 идёт блоки питания в 15 Вт, а у остальных зарядка в комплекте отсутствует. Есть у младшей версии и разъём для наушников.
Немного различаются аппараты и по расположению сканера отпечатка. У А33, А53 и А73 он находится под экраном, у А23 - в кнопке разблокировки.
Вывод
Если вам нужен бюджетный смартфон с неплохими функциями, то выбирайте А23. Если хотите, чтобы камера была чуть лучше - обратите внимание на А33. Если вы выбираете из старших моделей, то, по мнению эксперта, за А73 имеет смысл платить, если вы хотите иметь более стабильный смартфон с интересным дизайном.