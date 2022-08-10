Сравнение Samsung Galaxy A23, A33, A53 и A73: какой действительно стоит покупать?

Ведущий канала «Нудный Обзорщик» в выпуске на YouTube сравнил четыре новинки А-серии от Samsung. Это Samsung Galaxy A23, A33, A53, A73.

В целом всё зависит, конечно, от вашего бюджета. Если денег у вас мало, то сразу же можете брать А13. А вот если вы думаете, какое выбрать из А23, А33, А53 и А73, то здесь уже будет сложнее.

Есть несколько характеристик, по которым все представленные смартфоны А-серии идентичны. Это поддержка NFC, двух SIM-карт, возможность увеличения внутренней памяти до 1 ТБ, четыре камеры основные и одна фронтальная, наличие оптической стабилизации, стекло Gorilla Glass 5, корпус из пластика, 6/8 ГБ ОЗУ (при этом у младших моделей есть вариант с 4 ГБ оперативной памяти), аккумулятор в 5000 мА*ч.

Если говорить о процессорах, то они стоят на устройствах разные. А23 работает на Snapdragon 680, А33 и А53 - на Exynos 1280, А73 - на Snapdragon 778G. Результаты тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.