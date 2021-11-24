Сравнение Samsung Galaxy A52s и A52: в чём разница?

Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей сравнил две версии Samsung Galaxy: А52 и А52s. Новинка порадовала обновлением «начинки», несмотря на практически полное сходство с предыдущей моделью по внешнему виду.

Внешний вид. Он абсолютно идентичен у представленных моделей. Единственное - изменилась расцветка: у А52s вариантов цветов больше.

Дисплей. Они почти одинаковые. Отличие А52s от А52 лишь в том, что у последнего максимальная частота обновления экрана составляет 90 Гц, а у новинки - 120 Гц. Хотя эксперт отмечает, что заметить разницу при использовании смартфонов на самом деле очень сложно. Хотя если важна производительность в играх, то 120 Гц будут плюсом.

Производительность. Здесь разница уже заметная, и в этом заключается как раз ключевое отличие старой модели от новой. У А52 стоит Snapdragon 720G и оперативная память объёмом 4, 6 и 8 ГБ в зависимости от комплектации. У А52s же - Snapdragon 778G и ОЗУ на 6 или 8 ГБ. Поэтому А52s работает быстрее, чем А52.

В Genshin Impact на A52 можно комфортно играть на средних настройках, а на А52s - с лёгкостью на максимальных. И в этом смысле разница сильно ощущается.