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Сравнение Samsung Galaxy A52s и A52: в чём разница?Объясняет ведущий канала Quke.ru на YouTube
На канале Quke.ru сопоставили смартфоны Samsung Galaxy A52 и A52s по основным характеристикам.
Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей сравнил две версии Samsung Galaxy: А52 и А52s. Новинка порадовала обновлением «начинки», несмотря на практически полное сходство с предыдущей моделью по внешнему виду.
- Внешний вид. Он абсолютно идентичен у представленных моделей. Единственное - изменилась расцветка: у А52s вариантов цветов больше.
- Дисплей. Они почти одинаковые. Отличие А52s от А52 лишь в том, что у последнего максимальная частота обновления экрана составляет 90 Гц, а у новинки - 120 Гц. Хотя эксперт отмечает, что заметить разницу при использовании смартфонов на самом деле очень сложно. Хотя если важна производительность в играх, то 120 Гц будут плюсом.
- Производительность. Здесь разница уже заметная, и в этом заключается как раз ключевое отличие старой модели от новой. У А52 стоит Snapdragon 720G и оперативная память объёмом 4, 6 и 8 ГБ в зависимости от комплектации. У А52s же - Snapdragon 778G и ОЗУ на 6 или 8 ГБ. Поэтому А52s работает быстрее, чем А52.
В Genshin Impact на A52 можно комфортно играть на средних настройках, а на А52s - с лёгкостью на максимальных. И в этом смысле разница сильно ощущается.
- Автономность. Ёмкость аккумулятора у смартфонов одинаковая (4500 мА*ч), но А52s можно использовать чуть подольше - процентов на 4-5.
- Камера. Здесь разницы тоже никакой нет. Набор объективов и их характеристики - одинаковые. Несмотря на разные процессоры, снимки получаются на А52 и А52s очень схожие. При этом в стандартном режиме на основную камеру фотографии больше понравились эксперту с А52, а не с нового А52s.
- Связь. Благодаря новому процессору у А52 появилась поддержка 5G и Wi-Fi 6.
Источник: Quke.ru