Сравнение Xiaomi 13T с 13T Pro, плюсы и минусы новых смартфонов

Xiaomi 13T Pro стоит чуть ли не в два раза дороже, чем обычная версия 13T. Но есть ли смысл переплачивать?

Из различий между Xiaomi 13T и 13T Pro выделяются: процессор (Dimensity 8200-Ultra и Dimensity 9200+), объём постоянной памяти (256 ГБ UFS 3.1 и 256/512 ГБ/1 ТБ UFS 4.0), объём оперативной памяти (8/12 ГБ LPDDR5 и 12/16 ГБ LPDDR5X), разрешение видео (4К 30 к/с и 4К 60 к/с + 8К 24 к/с), версия Wi-Fi (6 и 7), мощность зарядки (67 Вт и 120 Вт), вес (193/197 г и 200/206 г).

Но на самом деле отличаются друг от друга Xiaomi 13T и 13T сильнее, чем кажется по характеристикам.

Комплектация у обоих смартфонов идентичная, если не считать мощности блока питания. У 13T это 67 Вт, у 13T Pro - 120 Вт. До 100% первый заряжается за 45 минут, второй - за 24 минуты.

По части автономности аппараты при этом идентичны. Также оба телефона имеют возможность подключения eSIM, оснащены ИК-портом для управления техникой, сканером отпечатка пальцев, который встроен в дисплей.

На удивление Xiaomi 13T по звучанию оказался лучше. Та же ситуация с вибрацией.

Характеристики экранов у Xiaomi 13T и 13T Pro одинаковые. Однако почему-то 13T ярче Pro-версии. ШИМ меньше тоже у обычной версии - 13T.