Сравнение Xiaomi 13T с 13T Pro, плюсы и минусы новых смартфонов

Сравнение Xiaomi 13T с 13T Pro, плюсы и минусы новых смартфоновКакой лучше брать?
На YouTube-канале Mobiltelefon.ru рассказали, много ли на самом деле различий между Xiaomi 13T и 13T Pro и есть ли смысл переплачивать.
Xiaomi 13T Pro стоит чуть ли не в два раза дороже, чем обычная версия 13T. Но есть ли смысл переплачивать?
Из различий между Xiaomi 13T и 13T Pro выделяются: процессор (Dimensity 8200-Ultra и Dimensity 9200+), объём постоянной памяти (256 ГБ UFS 3.1 и 256/512 ГБ/1 ТБ UFS 4.0), объём оперативной памяти (8/12 ГБ LPDDR5 и 12/16 ГБ LPDDR5X), разрешение видео (4К 30 к/с и 4К 60 к/с + 8К 24 к/с), версия Wi-Fi (6 и 7), мощность зарядки (67 Вт и 120 Вт), вес (193/197 г и 200/206 г).
Но на самом деле отличаются друг от друга Xiaomi 13T и 13T сильнее, чем кажется по характеристикам.
Комплектация у обоих смартфонов идентичная, если не считать мощности блока питания. У 13T это 67 Вт, у 13T Pro - 120 Вт. До 100% первый заряжается за 45 минут, второй - за 24 минуты.
По части автономности аппараты при этом идентичны. Также оба телефона имеют возможность подключения eSIM, оснащены ИК-портом для управления техникой, сканером отпечатка пальцев, который встроен в дисплей.
На удивление Xiaomi 13T по звучанию оказался лучше. Та же ситуация с вибрацией.
Характеристики экранов у Xiaomi 13T и 13T Pro одинаковые. Однако почему-то 13T ярче Pro-версии. ШИМ меньше тоже у обычной версии - 13T.
Камеры у 13T и 13T Pro по характеристикам совпадают. Это основной объектив на 50 МП, ширик на 12 МП, телевик с 2-кратным зумом на 50 МП, селфи на 20 МП. Однако фотографии делают они всё равно разные. Скорее всего, это связано с тем, что смартфоны работают на разных процессорах: Xiaomi 13T - на Dimensity 8200-Ultra, 13T Pro - на Dimensity 9200+. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Видео записывать 13T может максимум в 4К 30 к/с, тогда как 13T Pro - в 4К 60 к/с и 8К 24 к/с. Однако переключаться между модулями камеры вы на обоих смартфонах сможете лишь в режиме 4К 30 к/с.
Honkai: Star Rail шла на 13T с 40 к/с, на 13T Pro - с 60 к/с. Спустя полчаса FPS снизился до 24 к/с и 30 к/с соответственно.
Вывод
Xiaomi 13T и 13T Pro - достойные смартфоны с мощным железом и широкими фотовозможностями, универсальным набором камер, хорошим звучанием. Однако топ за свои деньги из них - это версия 13T. Больше всего удивило то, что у этого аппарата лучше звук и вибрация, выше яркость экрана, а также меньше ШИМ в определённых сценариях.