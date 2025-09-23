Сравнили прочность при ударе: у iPhone 17 Pro Max и S25 Ultra разные слабые стороны

Эксперты YouTube-канала PhoneBuff проверили на прочность iPhone 17 Pro Max и Samsung S25 Ultra в шести раундах. Смартфоны бросали вниз на разные поверхности, с разной высоты и под разным углом.

17 Pro Max оснащён алюминиевым корпусом и керамической защитной вставкой сзади. Экран у него тоже стал прочнее за счёт добавления керамического щитка. В свою очередь, у S25 Ultra корпус сделан из титана, а стекло на дисплее - Gorilla Armor 2.

Вместо бетона для эксперимента использовалась наждачная бумага с той же зернистостью, что и у настоящего асфальта.

Первое падение смартфонов происходило с высоты 1 м. Задние панели обоих гаджетов потрескались, но у iPhone повреждений было заметно меньше. После падения с той же высоты под углом менее значительные повреждение получил уже Samsung.

Падение с высоты 1,5 м S25 Ultra пережил куда хуже конкурента: у него потрескались все камеры на задней панели, особенно сверхширик. Это повлияло на качество фото и видео. В то же время после падения с 1,5 м под углом у iPhone перестала фокусироваться основная камера.