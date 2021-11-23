Сравнительный тест камер Samsung S21 Ultra и Google Pixel 6 — кто лучше?

Ведущий Филипп Беликов сравнил две модели смартфонов: Samsung S21 Ultra и Google Pixel 6. Оказалось, что в съёмке видео и фото они ведут себя по-разному.

Фронтальные камеры у аппаратов примерно одинаковые. Только Samsung даёт картинку чуть светлее и ярче, чем Pixel. Также задний фон (небо) засвечивается у Pixel меньше, но при этом по цветопередаче больше радует его конкурент. По данному параметру первое место эксперт отдаёт аппарату S21 Ultra.

В Full HD 30 к/с на основную камеру цвета естественнее и ближе к реальности у Samsung. Блики от солнца при этом несколько больше оказываются на Pixel. В плане стабилизации и основная, и широкоугольная камера работают отлично к смартфонов. Единственная разница в этом случае - цветопередача: на Pixel оттенки больше сероватые, а на Samsung - голубоватые.

Ночью бледнее картинка получается уже на Samsung, а более естественные цвета - на Pixel. В то же время на последнем смартфоне заметно большое количество шумов, но детализация лучше.

В 4К при съёмке неоновых надписей значительное преимущество оказывается у Pixel 6. У Samsung видны сильные засветы, но шумов меньше.

В целом по видеосъёмке в дневное время выигрывает Samsung, а в вечернее и ночное - Pixel.