Сравнительный тест камер Samsung S21 Ultra и Google Pixel 6 — кто лучше?Выяснили на YouTube-канале «Честный блог»
Ведущий Филипп Беликов сравнил две модели смартфонов: Samsung S21 Ultra и Google Pixel 6. Оказалось, что в съёмке видео и фото они ведут себя по-разному.
Фронтальные камеры у аппаратов примерно одинаковые. Только Samsung даёт картинку чуть светлее и ярче, чем Pixel. Также задний фон (небо) засвечивается у Pixel меньше, но при этом по цветопередаче больше радует его конкурент. По данному параметру первое место эксперт отдаёт аппарату S21 Ultra.
В Full HD 30 к/с на основную камеру цвета естественнее и ближе к реальности у Samsung. Блики от солнца при этом несколько больше оказываются на Pixel. В плане стабилизации и основная, и широкоугольная камера работают отлично к смартфонов. Единственная разница в этом случае - цветопередача: на Pixel оттенки больше сероватые, а на Samsung - голубоватые.
Ночью бледнее картинка получается уже на Samsung, а более естественные цвета - на Pixel. В то же время на последнем смартфоне заметно большое количество шумов, но детализация лучше.
В 4К при съёмке неоновых надписей значительное преимущество оказывается у Pixel 6. У Samsung видны сильные засветы, но шумов меньше.
В целом по видеосъёмке в дневное время выигрывает Samsung, а в вечернее и ночное - Pixel.
Для проверки качества фотосъёмки эксперт сравнил снимки, сделанные на основную, широкоугольную, фронтальную камеру в ночное время, днём, а также в помещении при искусственном свете.
Ночью на основную камеру цвета естественнее у Samsung (Pixel по какой-то причине белые оттенки делает голубыми), а вот на широкоугольную они примерно одинаковые в обоих случаях. В то же время у Pixel засветы при съёмке на широкоугольный объектив не такие сильные, как у Samsung. Шумов, если снимать на основной объектив, меньше оказывается тоже на Pixel 6. Кроме того, по деталям S21 Ultra тоже уступает конкуренту.
Неоновые надписи на витринах чётче видны на фото с Pixel. Шумов также меньше оказывается на устройстве Google.
Портретные фото в кафе более детализированными получаются на Pixel. Да и в целом при искусственном свете снимки выходят лучше именно на этот смартфон, нежели на Samsung. То же самое при съёмке человека в неоновом свете: справляется только Pixel 6.
Днём Pixel уступает Samsung. Засветы заметны на нём сильнее, фото менее контрастные, да и цветопередача похуже: небо получается с сероватым оттенком. То же самое при съёмке на широкоугольный объектив.
Первое селфи-фото по цветам приятнее получается на Pixel, но при этом смартфон не справляется с бликами. А вот днём из-за обилия деталей и более контрастного изображения Pixel 6 проигрывает Samsung. Ночью также фотография лучше вышла на Samsung: она более объёмная, нежели та, что сделана на Pixel.
В целом Pixel однозначно обходит Samsung в вечерних, ночных фото, а также в снимках при искусственном освещении. Хотя нужно отметить, что у S21 Ultra лучше получается справляться с засветами вообще и с деталями - при 10-кратном увеличении. Но если учесть, что Samsung в 1,5 раза дороже Pixel, то можно заключить, что фотографии на S21 Ultra получаются плохими.