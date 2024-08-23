Сразу 10 смартфонов сравнили: пять Xiaomi против пяти Realme среднего уровня

Эксперт YouTube-канала Smart Life протестировал в разных сценариях и сравнил по характеристикам такие смартфоны, как POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro, Xiaomi 13T, Realme GT 6T, Realme 12 Pro Plus, 12 Pro, 12 Plus, 12 4G.

По комплектации больших различий между моделями не было, если не считать мощности зарядки. В большинстве случаев вместе с телефоном вы получите блок питания на 67 Вт.

Диагональ экрана почти у всех 6,67 дюйма. Исключения — это Realme GT 6T с 6,78 дюйма, 12 Pro и Pro Plus с 6,7 дюйма. По характеристикам дисплеи тоже практически одинаковые. Полноценная защита по стандарту IP68 есть только у Xiaomi 13T. У остальных она от IP65 и ниже.

Работают все устройства на Android 14. С точки зрения скорости открытия приложений первое место занял Realme GT 6T, второе — POCO F6, третье — Xiaomi 13T. Самый медленный смартфон — Realme 12 4G.

Что касается процессоров, то на POCO F6 стоит Snapdragon 8S Gen 3, на Realme GT 6T — Snapdragon 7+ Gen 3, на Xiaomi 13T — Dimensity 8200 Ultra, на Realme 12 Pro+ и Poco X6 — Snapdragon 7S Gen 2, на POCO X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra, на Realme 12 Pro — Snapdragon 6 Gen 1, на Dimensity 7050 Ultra — Realme 12 Plus, на POCO X6 Pro — Helio G99 Ultra, на Realme 12 4G — Snapdragon 685. Результаты их тестирования вы можете увидеть ниже.

По играм первое место заняли POCO F6, Realme GT 6T и POCO X6 Pro. Хуже всего для них подходит Realme 12 4G.

Что касается камеры, то у Realme 12 4G в отличие от остальных нет широкоугольного объектива. Примеры фото вы можете увидеть ниже.