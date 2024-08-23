Сразу 10 смартфонов сравнили: пять Xiaomi против пяти Realme среднего уровня

Сразу 10 смартфонов сравнили: пять Xiaomi против пяти Realme среднего уровняЛидерами оказались Xiaomi 13T и Realme GT 6T
Эксперт YouTube-канала Smart Life протестировал в разных сценариях и сравнил по характеристикам такие смартфоны, как POCO F6, POCO X6 Pro, POCO X6, POCO M6 Pro, Xiaomi 13T, Realme GT 6T, Realme 12 Pro Plus, 12 Pro, 12 Plus, 12 4G.
По комплектации больших различий между моделями не было, если не считать мощности зарядки. В большинстве случаев вместе с телефоном вы получите блок питания на 67 Вт.
Диагональ экрана почти у всех 6,67 дюйма. Исключения — это Realme GT 6T с 6,78 дюйма, 12 Pro и Pro Plus с 6,7 дюйма. По характеристикам дисплеи тоже практически одинаковые. Полноценная защита по стандарту IP68 есть только у Xiaomi 13T. У остальных она от IP65 и ниже.
Работают все устройства на Android 14. С точки зрения скорости открытия приложений первое место занял Realme GT 6T, второе — POCO F6, третье — Xiaomi 13T. Самый медленный смартфон — Realme 12 4G.
Что касается процессоров, то на POCO F6 стоит Snapdragon 8S Gen 3, на Realme GT 6T — Snapdragon 7+ Gen 3, на Xiaomi 13T — Dimensity 8200 Ultra, на Realme 12 Pro+ и Poco X6 — Snapdragon 7S Gen 2, на POCO X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra, на Realme 12 Pro — Snapdragon 6 Gen 1, на Dimensity 7050 Ultra — Realme 12 Plus, на POCO X6 Pro — Helio G99 Ultra, на Realme 12 4G — Snapdragon 685. Результаты их тестирования вы можете увидеть ниже.
По играм первое место заняли POCO F6, Realme GT 6T и POCO X6 Pro. Хуже всего для них подходит Realme 12 4G.
Что касается камеры, то у Realme 12 4G в отличие от остальных нет широкоугольного объектива. Примеры фото вы можете увидеть ниже.
Ёмкость аккумулятора во всех случаях — 5000 мА*ч. Дольше остальных смогли прожить при этом Realme GT 6T (к концу дня осталось 33%) и Realme 12 Pro Plus (к концу дня остался 31%), а хуже всех держался Realme 12 Plus (к концу дня 20%).
Зарядное устройство у POCO F6 на 90 Вт, у Realme GT 6T на 120 Вт, у Realme 12 4G на 80 Вт. Остальные имеют в комплекте зарядку на 67 Вт. Быстрее всех, естественно, зарядился Realme GT 6T (30 минут), а дольше всех — Xiaomi 13T (50 минут).
Вывод
Победителями с одинаковым количеством баллов стали сразу два устройства: Realme GT 6T и Xiaomi 13T. За ними идут с небольшим отставанием Poco X6 Pro и Poco F6. Наиболее слабым смартфоном оказался Realme 12 4G: он получил баллов гораздо меньше остальных. Подробнее вы можете увидеть выше в таблице.