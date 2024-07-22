Сразу восемь недорогих смартфонов Xiaomi сравнили и выбрали лучшие

По комплектации между смартфонами Xiaomi особых различий нет. Во всех случаях вы получите зарядку, кабель, чехол. У Note 13 при этом блок питания на 33 Вт, у F6 Pro — на 120 Вт, у F6 — на 90 Вт. У остальных зарядка на 67 Вт.

Работают все устройства на Android 14. Быстрее всего разные приложения открываются на F6 Pro, на втором месте X6 Pro, на третьем F6.

Что касается процессоров, то на F6 Pro стоит Snapdragon 8 Gen 2, на 13T — Dimensity 8200 Ultra, на F6 — Snapdragon 8s Gen 3, на Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, на X6 Pro — Dimensity 8200 Ultra, на X6 — Snapdragon 7s Gen 2, на М6 Pro — Helio G99 Ultra, на Note 13 — Snapdragon 685.

Результаты тестирования смартфонов — ниже на изображениях.

Ёмкость аккумулятора везде, кроме F6 Pro, составляет 5000 мАч. У Poco F6 Pro она 5160 мАч. Автономность у них примерно одинаковая. К концу дня у F6 Pro остаётся 25% заряда, у 13T — 26%, у F6 и X6 Pro — 27%, у Redmi Note 13 Pro+, М6 Pro и Note 13 — 24%, у X6 — 28%.

Быстрее всего (за 30 минут) заряжается F6 Pro, медленнее всех — Note 13 (за 70 минут). В основном же устройства доходят до 100% за 50 минут.