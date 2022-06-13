Старый бюджетный Xiaomi против нового: Redmi 9C и Redmi 10C подробно сравнили

Ведущий канала DimaViper Live сравнил две модели Xiaomi: Redmi 9C, который вышел в 2020 году, и Redmi 10C, появившийся в 2022 году. В целом за два года по некоторым параметрам 10C сильно превосходит 9C.

По мнению эксперта, Redmi 10C (базовая конфигурация - 4/64 ГБ) действительно достойный преемник Redmi 9C (базовая конфигурация - 2/32 ГБ). Что касается комплектации, то она осталась во многом прежней. Изменился лишь тип кабеля: был Micro USB, а стал USB Type-C.

Включился из двух аппаратов быстрее 10C. Также заметна разница между Redmi 9C и 10C по диагонали экрана: она составляет 6,53 и 6,71 дюйма соответственно. При этом по другим характеристикам дисплея устройства ничем не отличаются друг от друга.

Кроме того, на старой версии Redmi установлен Android 10, тогда как на новой - Android 11.

Redmi 10C оснащён более современным и мощным процессором (Qualcomm Snapdragon 680 против MediaTek Helio G35). Это заметно и по результатам тестирования, которые вы можете увидеть ниже.