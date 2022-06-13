Старый бюджетный Xiaomi против нового: Redmi 9C и Redmi 10C подробно сравнили

Старый бюджетный Xiaomi против нового: Redmi 9C и Redmi 10C подробно сравнилиЭксперт выяснил, какой из аппаратов стоит приобретать сейчас
Ведущий канала DimaViper Live сравнил две модели Xiaomi: Redmi 9C, который вышел в 2020 году, и Redmi 10C, появившийся в 2022 году. В целом за два года по некоторым параметрам 10C сильно превосходит 9C.
По мнению эксперта, Redmi 10C (базовая конфигурация - 4/64 ГБ) действительно достойный преемник Redmi 9C (базовая конфигурация - 2/32 ГБ). Что касается комплектации, то она осталась во многом прежней. Изменился лишь тип кабеля: был Micro USB, а стал USB Type-C.
Включился из двух аппаратов быстрее 10C. Также заметна разница между Redmi 9C и 10C по диагонали экрана: она составляет 6,53 и 6,71 дюйма соответственно. При этом по другим характеристикам дисплея устройства ничем не отличаются друг от друга.
Кроме того, на старой версии Redmi установлен Android 10, тогда как на новой - Android 11.
Redmi 10C оснащён более современным и мощным процессором (Qualcomm Snapdragon 680 против MediaTek Helio G35). Это заметно и по результатам тестирования, которые вы можете увидеть ниже.
Изменения коснулись и камер. У модели 9C три задних объектива, а у 10C - две. Дело в том, что в новой версии производитель убрал макрокамеру. Также основной объектив у 9C имеет 13 МП, а у Redmi 10C уже 50 МП, фронтальные же камеры остались идентичными. По примерам снимков ниже видно, что сильного прогресса в плане качества фото у смартфона 10C нет.
Вывод
По мнению ведущего, менять Redmi 9C на 10С всё-таки стоит. Связано это с тем, что модель 10С гораздо более актуальна на сегодняшний день, чем её старая версия: хотя бы потому, что у неё больше памяти (4/64 ГБ по сравнению с 2/32 ГБ), есть разъём USB-C вместо Micro USB, мощнее процессор.